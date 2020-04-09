Kardeş Eli Derneği salgına karşı yardım kampanyasını büyüttü Kardeş Eli Derneği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı "Haydi Türkiye bu birlik senin sayende" sloganı ile yeni bir kampanya başlattı.

Kardeş Eli Derneği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı "Haydi Türkiye bu birlik senin sayende" sloganı ile yeni bir kampanya başlattı.

Dernekten yapılan yazılı açıklamada işinden olanlara, ücretsiz izne çıkarılanlara ve dar gelirli ailelere destek olmak amacıyla yeni bir kampanya başlatıldığı belirtildi. Bu kampanya kapsamında Ramazan yardımları da dahil olmak üzere yardım çalışmalarının artırılacağı ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kardeş Eli Derneği Genel Sekreteri Abdullah Zincirlioğlu, 10 bin gıda ve hijyen paketini ihtiyaç sahiplerine ulaştırmayı hedeflediklerini dile getirerek şunları kaydetti:

"'Haydi Türkiye bu birlik senin sayende' sloganımızla yola çıkıyoruz. İlk olarak en yakınımızdan başlıyoruz. Yardıma ihtiyacı olan insanları tespit ederek imkanlarımız doğrultusunda yardımlarımızı gerçekleştiriyoruz. Kardeş Eli Derneği olarak dünyanın dört bir yanında yardıma ihtiyacı olan herkesin yanındayız. Derneğimize başvuran, ihtiyacı olan insanlara gıda ve yardım paketlerimizi ulaştırmaya başladık. Dağıtımlarımızı ekiplerimiz ve İçişleri Bakanlığı'nın oluşturduğu Vefa Sosyal Destek Grubu ile gerçekleştiriyoruz.

Ramazan çalışmalarımız dahil olmak üzere yardım çalışmalarımızı ülkemizde artırıyoruz. Vefa Sosyal Destek Grubu ve derneğimizin tespit ettiği ailelere yardımlarımızı dağıtmak üzere çalışmalarımıza başladık. Hedefimiz 10 bin gıda ve hijyen paketini ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak."

Kaynak: AA