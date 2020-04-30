Kardeş Eli Derneği, ihtiyaç sahiplerine yardım dağıtmaya başladı
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Kardeş Eli Derneği, ihtiyaç sahiplerine yardım dağıtmaya başladı

Kardeş Eli Derneği, ihtiyaç sahiplerine yardım dağıtmaya başladı
30.04.2020 16:38 | Son Güncelleme: 30.04.2020 16:38

Kardeş Eli İnsani Yardım Derneği, ramazan ayı dolayısıyla ihtiyaç sahiplerine kumanya, iftar yemeği ve bayramlık kıyafet yardımı dağıtmaya başladı.

Kardeş Eli İnsani Yardım Derneği, ramazan ayı dolayısıyla ihtiyaç sahiplerine kumanya, iftar yemeği ve bayramlık kıyafet yardımı dağıtmaya başladı.

Dernekten yapılan açıklamada, ramazan faaliyetlerinin "Mutlu İftarlar Senin Sayende" sloganı ile Türkiye başta olmak üzere, Filistin, Bangladeş ve Etiyopya'nın da aralarında bulunduğu 10 ülkede başladığı bildirildi.

Dünyanın ve Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle zor günler geçirdiğine işaret edilen açıklamada, ramazan ayının güzelliklerini paylaşmak için ekiplerle ve gönüllülerle yoğun bir şekilde çalışıldığı kaydedildi.

Açıklamada, "Ramazan ayında, 30 bin aileye kumanya yardımı, 25 bin yetime bayramlık kıyafet yardımı ve günlük 15 bin kişiye iftar yemeği vermeyi hedefliyoruz. Şu anda ihtiyaç sahibi ailelere yardım paketlerimizi ulaştırıyor ve iftar sofralarını kuruyoruz. Koronavirüs (Kovid-19) dolayısıyla sokakta aç kalan dostlarımız için de 'Bir Kap Mama' projemizle büyük bir özveri ile çalışıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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