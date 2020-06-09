Kardeş Eli Derneği, bu yılın kurban bağış fiyatlarını açıkladı Kardeş Eli Derneği, kurban bağışı için bu yıl küçükbaş kurbanlık fiyatını 585, büyükbaş hisse fiyatını ise 485 lira olarak belirledi.

Kardeş Eli Derneği, kurban bağışı için bu yıl küçükbaş kurbanlık fiyatını 585, büyükbaş hisse fiyatını ise 485 lira olarak belirledi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, dernek 14 yıldır dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine yardımlar ulaştırılmaya devam ediyor.

Bu yıl kurban kesim organizasyonu için hazırlıklarını tamamlayan Kardeş Eli Derneği, başta Türkiye olmak üzere Afrika, Asya ve Orta Doğu ülkelerinde İslami usullere uygun kurban kesimi gerçekleştirecek.

Yapılan bağışlarla kesilen kurbanlar bu yıl, 12 ülke ve 97 farklı yoksul bölgedeki yetimhane, okul, medrese, huzurevleri, cezaevleri ve köylerdeki mazlum ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

Her kurban bağışı, İslami usullere uygun olarak veteriner kontrolünde kesilecek ve Kardeş Eli Derneği tarafından fotoğraf ve videolar aracılığı ile bağışçılarla paylaşılacak.

Geçtiğimiz yıl 10 ülke ve 85 bölge olmak üzere 11 bin 165 kurban bağışı ve 478 bin 500 ihtiyaç sahibine kurban bereketi taşıyan dernek, birliği, beraberliği, hali anlamayı, vefakarlığı ve paylaşmayı gösteren kurban bağışı için bu yıl küçükbaş kurbanlık için fiyatını 585, büyükbaş için de hisse fiyatını 485 lira olarak belirledi.

Kaynak: AA