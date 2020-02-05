Kardeş cinayeti sanığı, babasını suçladı

05.02.2020 18:18 | Son Güncelleme: 05.02.2020 18:19

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, babadan kalma şehir içi yolcu otobüsü nedeniyle çıkan tartışmada, kardeşi Mehmet Ali Bacak'ı (36) tabancayla vurarak öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan Deniz Bacak (56), duruşmada iki kardeşi birbirine düşürdüğü iddiasıyla babasını suçladı ve sürekli tahrik edildiğini öne sürdü.

Alanya çevre yolunda geçen yıl 28 Mayıs'ta meydana gelen olayda, Deniz Bacak ile kardeşi Mehmet Ali Bacak arasında iddiaya göre babadan kalma şehir içi toplu taşıma otobüsü nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Deniz Bacak'ın tabancayla ateş açması sonucu Mehmet Ali Bacak, ağır yaralandı. Deniz Bacak kaçarken, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Mehmet Ali Bacak, ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağ koltuk altı ve sağ bacağından vurulan Mehmet Ali Bacak müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polisin bölgede yaptığı incelemede 3 boş kovan ile 1 fişek ele geçirildi. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatan polis ve jandarma ekipleri, firari Deniz Bacak'ın Manavgat ilçesi Side Turizm Merkezi'nde olduğunu belirledi. Şüpheli Deniz Bacak, jandarma tarafından 6 Haziran'da yapılan baskınla Side'de saklandığı yerde yakalanarak gözaltına alındı.

'BENİ DEVAMLI TAHRİK EDİYORLARDI'Olayla ilgili Deniz Bacak'ın tutuklu yargılandığı dava Alanya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya Deniz Bacak, tutuklu bulunduğu Seydikemer Eşen Cezaevi'nden SEGBİS ile katılırken, Mehmet Ali Bacak'ın ailesi ve avukatları duruşma salonunda hazır bulundu. Deniz Bacak ifadesinde, iki kardeşi birbirine düşüren kişinin babası olduğunu iddia ederek, "Bu olayların bu hale gelmesinin sorumlusu babamdır. Ben annemi çok sevdiğim için mezarına gidiyordum. Selvi ağacı dikmiştim. Babam ile aramızı açmak için bu ağaçları kestiler. Babam ile aramızı açmak için kardeşlerimin yapmadıkları kalmadı. Daha önce de anlattığım gibi yayladan geldiğimde babam ve kardeşlerim kapımın önünde dikiliyordu. Babam ve kardeşlerim beni buldukları yerde devireceğim şeklinde sözler söylediler. Ben bir şey söylemeden eve çıktım. Beni devamlı tahrik ediyorlardı" dedi.'ŞOKA UĞRADIK'Tanıklardan Salih Sünbül ise Deniz Bacak'ı bahçesinde çalıştığı için tanıdığını ve ekonomik olarak da destek olduğunu söyledi. Deniz Bacak'ın ailesiyle otobüs meselesi yüzünden bir husumeti olduğunu bildiğini anlatan Sünbül, "Ailesi geçinemiyordu. Babası ile kardeşleri Deniz'i sıkıştırıyordu. Benim yanımda çalıştığı sürece ben Deniz'i ailesinden korumaya çalıştım. Hatta 3 yıl önceden bu olaylar olabilirdi. Öldürmek isteseydi daha önceden de öldürebilirdi. Biz ikna etmiştik, yatıştırmıştık. Böyle bir olayın olacağı konusunda şoka uğradık. Ben sanığın cinayeti nasıl işlediğini anlayamadım. Kardeşini öldürme niyeti ortadan kalkmıştı, böyle bir durum yoktu, maddi durumu da iyileşmişti, işe girmişti" diye konuştu.Mahkeme heyeti delillerin toplanması ve diğer tanıkların dinlenmesi için duruşmayı erteledi. Deniz Bacak'ın ise tutukluluk halinin devamına karar verildi.GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİNE YANSIMIŞTI

Diğer yandan, cinayet anı güvenlik kameralarına anbean yansımıştı. Kamera görüntülerinde, motosikletiyle seyir halindeki Deniz Bacak'ın yanına Mehmet Ali Bacak'ın aracıyla yaklaştığı görülüyor. Araçlarını park eden ikili bir süre tartışıyor. Ardından tabancasını çıkaran Deniz Bacak kardeşine ateş etmeye başlıyor. Yaralanan Mehmet Ali Bacak aksayarak aracına binip, geri manevra yaparak kaçmaya çalışıyor. Deniz Bacak ise aracın arkasından ateş etmeye devam ediyor. Kaçamayan Mehmet Ali Bacak bu kez aracı ağabeyinin üzerine sürerek onu duvara sıkıştırıyor. Ardından araçtan inen Mehmet Ali Bacak aksayarak görüntüden çıkıyor.

Kaynak: DHA