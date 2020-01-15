15.01.2020 15:56 | Son Güncelleme: 15.01.2020 15:56

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bırakın araç gereç gibi kaynakları atıl halde bekletmeyi, Türkiye'nin heba edecek tek bir çivisi, boşa geçirecek tek bir anı dahi yoktur." dedi.

Erdoğan, partisinin genel merkezinde "Kardeş Belediyeler İstişare ve Değerlendirme Toplantısı"nda katılımcılara hitap etti.

AK Parti'li belediyelerin sadece Türkiye sınırları içinde değil tıpkı bir uç beyi gibi yurt dışında da çok önemli projelere imza attığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Balkanlarda, Afrika'da, Orta Asya'da bakıyorsunuz bizim belediyelerimizin yaptığı eserler var. Gönül coğrafyamızın farklı bölgelerinde belediyelerimizin ayak izlerine şahit oluyoruz. Bu sebeple en küçüğünden en büyüğüne kadar tüm belediyelerimizin etkin ve verimli bir şekilde çalışmalarına özel önem veriyoruz. Sizlerin de omuzlarımızdaki bu ağır sorumluluğun bilinciyle hareket ettiğine inanıyorum." diye konuştu.

Bugünkü toplantıyı Ensar-Muhacir kardeşliğinin mahalli idarelere uyarlanması olarak gördüğünü ifade eden Erdoğan, şöyle devam etti:

"Ensar ile Muhacir sadece varlığı değil aynı zamanda dertlerini de paylaşmışlar. Bizim inancımızda paylaşmak malı azaltmaz, bilakis bereketlendirir. Aynı şekilde dertlerini paylaşmak da yüreği hafifletir, çalışma şevkini arttırır. AK Parti olarak imkanlar bakımından daha iyi konumda olan belediyelerimizle dezavantajlı belediyelerimizi, Ensar-Muhacir gibi birbirine kardeş olarak zimmetliyoruz. Amacımız sadece kaynakların değil tecrübelerin de karşılıklı olarak paylaşılmasına fırsat tanımaktır.

Maddi bakımdan durumu nasıl olursa olsun her bir belediyemizin diğerinden öğreneceği pek çok değerli bilgi bulunuyor. Bunların ortak akıl, istişare ve dayanışma ile belediyelerimiz arasında aktarılmasını istiyoruz. Çoğu belediyemiz yokluktan değil elinin altında bulunan imkanları etkin biçimde kullanamadığı için sıkıntı çekiyor."

"Türkiye'nin heba edecek tek bir çivisi dahi yoktur"

Erdoğan, "Bir belediyemizin kepçesi, kamyonu, temizlik aracı atıl bir şekilde garajda dururken diğer belediyemiz, görevi olan çalışmaları yapamıyor. Aynı şekilde Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki belediyelerimiz çok temel ihtiyaçlar için sıkıntı çekerken Batı'daki belediyelerimiz keyfekeder işlere ciddi kaynaklar aktarabiliyor. Oysa bırakın araç gereç gibi kaynakları atıl halde bekletmeyi, Türkiye'nin heba edecek tek bir çivisi, boşa geçirecek tek bir anı dahi yoktur." dedi.

Belediyelerin uhdesinde bulunan her türlü imkandan 82 milyonun her bir ferdinin hakkı olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugünkü çalışmamızın en büyük katkısı hizmette adaleti sağlamanın yanı sıra belediye kaynaklarının imece usulüyle, daha verimli kullanılmasına imkan verecek olmasıdır. AK Parti belediyeleri artık sadece kaliteli hizmetin değil, aynı zamanda dayanışmanın, paylaşmanın da öncüsü olacaklardır. Bu noktada en büyük sorumluluk imkan bakımından çok daha iyi konumda olan belediyelerimize düşüyor." ifadelerini kullandı.

Medine'de Ensar'ın Muhacire sahip çıktığı gibi hami belediyelerin de kardeşlerine aynı şekilde sahip çıkması gerektiğini bildiren Erdoğan, şunları belirtti:

"Genel merkezimizde bu süreçte gerekli takibi yapacak, sorun, sıkıntı çıkması halinde anında müdahil olacaklardır. En büyük hakem olan hemşerilerimizin gözü, unutmayın, sizlerin üzerindedir. Milletimizin o engin basiret ve feraset ile kimin ne yaptığını, enerjisini ne için harcadığını gayet iyi bildiğini unutmayalım.

Şehrine ve ilçesine hizmet değil de şov peşinde koşanların ne hallere düştüğünü görüyorsunuz. Son mahalli idareler seçimlerinin üzerinden daha bir sene bile geçmeden şovmenlerin maskesi düşmeye, gerçek yüzleri ifşa olmaya başladı. Bu millet, hizmet üretenlerle laf üretenleri, gecesini gündüzüne katarak çalışanlarla yan gelip yatanların tefrikini her zaman yapmıştır, yapacaktır."

"AK Parti'li başkanlar, her zaman örnek ve öncü olacak adımlar atmak durumundadır"

Belediye başkanlarından kendi işlerine ve kendi gündemlerine odaklanmalarını isteyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Başkalarının dar ufukları, kısır siyasetlerinin bizi esir almasına asla izin vermeyeceğiz. AK Parti'li başkanlar, rutine sığınan değil çığır açan, hizmet ve projeleriyle her zaman örnek ve öncü olacak adımlar atmak durumundadır. Diğer türlü vatandaşlarımıza verdiğimiz sözü yerine getirebilmemiz mümkün değildir.

Sizlerden tevazu, samimiyet ve gayretin merkezinde olduğu bir siyaset anlayışını en güzel şekilde temsil etmenizi bekliyorum. Unutmayın bize gurur ve kibir yakışmaz. Tam aksine her zaman tevazu ile samimiyetle, gayretle halkımızın karşısında duracağız. 'Biz size efendi olmaya değil hizmetkar olmaya geldik' diyerek onlara hizmet edeceğiz."

Erdoğan belediye başkanlarından, vatandaşlar arasında ayrım yapmadan eşitlik ve adalet ölçüsünde hizmetlerini sürdürmelerini de istedi.

(Bitti)

Kaynak: AA