KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı Yolbulan'dan esnaf odasına ziyaret

09.01.2020 17:46 | Son Güncelleme: 09.01.2020 17:46

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yolbulan, her zaman esnafın yayında olmaya gayret gösterdiklerini belirtti.

Yolbulan, Karabük Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Nurettin Tümen'i ziyaretinde yaptığı konuşmada, ülkenin ilk ağır sanayisi olma özelliğini taşıyan KARDEMİR'in faaliyetlerini anlattı.

Ülkeye önemli bir hizmet verdiklerini ve özellikle millileşme yolunda katkılar sunduklarını aktaran Yolbulan, her zaman "fabrikalar kuran fabrika" unvanını taşıyacaklarının altını çizdi.

Esnafın da bu ülke için çok önemli olduğuna değinen Yolbulan, KARDEMİR ile esnafın her zaman omuz omuza olduğunu, hangisi güç duruma düştüyse diğerinin omuz verdiğini kaydetti.

Esnafın ahilikten gelen ilkelerini kaybetmeden ticaretini sürdüren, ülke ekonomisinin can damarı ve en dinamik unsurları olduğunu vurgulayan Yolbulan, şunları kaydetti:

"Ben de esnaflıktan gelen bir ailenin evladıyım ve esnaflarımızın toplumdaki güçlü yeri ve önemini biliyorum. Karabük esnafı, süreç içerisinde her zaman KARDEMİR'in yayında olmuş, en zorlu dönemlerde dahi KARDEMİR'e omuz vermiştir. Biz de KARDEMİR olarak her zaman esnafımızın yayında olmaya gayret gösteriyoruz. Yaptığımız ikili anlaşmalarla hem çalışanlarımıza daha uygun alışveriş yapma imkanı sağlamaya, hem de Karabüklü esnaflarımıza güç vermeye çalışıyoruz. Yerel imkanlardan karşılayabildiğimiz her türlü mal ve hizmet alımını Karabük'ten sağlamak yönetimimizin her zaman temel anlayışı olmuştur. Bundan sonra da böyle olacaktır."

Kaynak: AA