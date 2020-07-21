KARDEMİR Kavşağı ihalesi 18 Ağustos'ta yapılacak AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, KARDEMİR Kavşağı ihalesinin 18 Ağustos'ta gerçekleştirileceğini bildirdi.

AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, KARDEMİR Kavşağı ihalesinin 18 Ağustos'ta gerçekleştirileceğini bildirdi.

Ünal ve Güneş tarafından yapılan ortak yazılı açıklamada, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü ve Karayolları Bölge Müdürlüğü ziyaretlerinde KARDEMİR Kavşağının gündeme getirildiği belirtildi.

KARDEMİR farklı seviyeli kavşak yapım işi ihalesinin 18 Ağustos'ta gerçekleştirileceği aktarılan açıklamada, "Karabükümüzün en önemli konularından olan ve yakından takip ettiğimiz KARDEMİR Kavşağının yapımıyla yaşanan trafik yoğunluğu büyük ölçüde azalmış olup, trafik güvenliği ve standartları artırılarak vatandaşlarımızın rahat ve güvenli ulaşımına imkan sağlamış olacaktır. Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü tarafından ihalesi gerçekleşecek olan KARDEMİR Kavşağının iş kapsamında 4 bin ton çelik, 120 bin ton alt temel ve temel yapılması, 115 bin metrekare BSK kullanılacaktır." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA