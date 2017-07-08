Kardemir Karabükspor'un Yeni Sezon Hazırlıkları

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor'un Kulüp Başkanı Hikmet Ferudun Tankut, yeni sezon hazırlıklarına ilişkin, "Bu sezon oynadığımız maçlarla yine ses getiren bir ekip olacağız." dedi.



Tankut, gazetecilere yaptığı açıklamada, takımın Bolu'da birinci etap kampını sürdürdüğünü, her şeyin yolunda olduğunu ve çalışmaların iyi gittiğini söyledi.



Yeni teknik ekip ve aralarına yeni katılan oyuncuların takıma çabuk uyum sağladığını anlatan Tankut, "Biliyorsunuz 8 gündür Bolu'da kamp yapıyoruz. 6 gün daha buradayız. Yeni Malatyaspor ile hazırlık maçı yapıp ayrılacağız. 4 gün aranın ardından yurt dışı kampı başlayacak. Geçen sezon lige teknik ekip dahil tamamen yenilenmiş bir takımla başlamış ve hedeflerimize ulaşmıştık. Oynadığımız maçların birçoğu hafızalarda yer etmiştir. Bu sezon oynadığımız maçlarla yine ses getiren bir ekip olacağız. Kadromuzu koruduk. Abdou Razack Traore ayrıldı. Onun yerine bir oyuncu transfer edilecek. Bir de kanat oyuncusuna bakıyoruz." diye konuştu.



Öte yandan kulüpten yapılan açıklamada, Bolu'nun Karacasu beldesinde bulunan bir otelde kamp yapan kırmızı-mavili ekibi, Karabük Valisi Kemal Çeber, Bolu Valisi Aydın Baruş, Karabük Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Fatih Ağca ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Emin Akay, Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, AK Parti Karabük İl Başkanı Timurçin Saylar'ın ziyaret ettiği ve takıma destek verdiği kaydedildi.