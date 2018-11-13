Kardemir Karabükspor'un Eski Yöneticileri Para Cezasına Çarptırıldı

Kardemir Karabükspor'un 6 eski yöneticisi, "çekle ilgili karşılıksızdır işlemi yapılmasına neden olmak" suçlamasıyla 517 bin 725'şer lira para cezasına çarptırıldı. Karabük İcra Ceza Mahkemesi'nde görülen davada hazır bulunan müşteki ve sanık avukatlarının son savunmaları ve talepleri alındı.

Kararını açıklayan mahkeme, davaya konu olan 517 bin 725 liralık çekin karşılıksız kalması nedeniyle, üzerlerine atılı "çekle ilgili karşılıksızdır işlemi yapılmasına neden olmak" suçunu işledikleri gerekçesiyle sanıkların her birini 517 bin 725 TL olmak üzere toplam 3 milyon 106 bin 350 lira adli para cezasına çarptırdı.

"KİM İŞÇİNİN ALIN TERİNİ HEBA ETTİ İSE HESAP VERİR"

Kulüp Başkanı Mehmet Yüksel, yaptığı açıklamada, kulübün eski yöneticiler tarafından borç batağına sürüklendiğini, kendisinden bir önceki yönetimin de bunu yargıya taşıdığını söyledi. Soruşturma sürecini yakından takip ettiklerini belirten Yüksel, "Karabükspor bir işçi takımıdır, işçinin alın terinden kesilen aidatlarla yaşamaktadır. Kim işçinin alın terini heba etti, usulsüz kullandıysa ya da göz yumduysa hesabını eninde sonunda hukuk önünde verecektir." diye konuştu.