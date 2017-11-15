Kardemir Karabükspor'un Antalya Kampı

Süper Lig'in 12. haftasında 20 Kasım Pazartesi günü Kasımpaşa ile karşılaşacak Kardemir Karabükspor, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada Antalya'da girdiği kamp çalışmalarını tamamladı.



Kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Tony Popovic yönetiminde, kamp yapılan otelin tesislerinde akşam saatlerindeki antrenmanda, istasyon çalışmasının gerçekleştirildiği belirtildi.



Çift kale maçla tamamlanan idmana, milli takımlarda bulunan Andre Biyogo Poko, Gabriel Torje, Gheorghe Teodor Grozav ve Olafur Ingi Skulason'un katılmadığı kaydedildi. Kafile, yarın Karabük'e dönerek Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürecek.