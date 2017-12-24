Kardemir Karabükspor-Trabzonspor Maçından Notlar
Süper Lig'in 17. haftasında Kardemir Karabükspor'a konuk olan Trabzonspor, geçen haftaki Bursaspor maçının 11'ine göre sahaya 3 değişiklikle çıktı.
Süper Lig'in 17. haftasında Kardemir Karabükspor'a konuk olan Trabzonspor, geçen haftaki Bursaspor maçının 11'ine göre sahaya 3 değişiklikle çıktı.
Bordo-mavili takımın teknik direktörü Rıza Çalımbay, stoperde kart cezalısı olan Uğur Demirok'un yerine Mustafa Akbaş'a görev verirken, orta alanda da yine kart cezalısı olan Juraj Kucka'nın yerine Onazi'yi tercih etti. Çalımbay ayrıca N'Doye'yi yedeğe çekerek Olcay Şahan'a forma verdi.
Gribal enfeksiyon geçiren Fabian Castillo ile sakatlığı bulunan Hasan Batuhan Artarslan, 18 kişilik kadroda yer almadı.
7 oyuncu ceza sınırında
Trabzonspor'da maç öncesi 7 futbolcu sarı kart cezası sınırında yer alıyor.
Bordo-mavililerde Mustafa Akbaş, Joao Pereira, Yusuf Yazıcı, Olcay Şahan, Ogenyi Onazi, Matus Bero ve Burak Yılmaz, bu maçta sarı kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşerek ve ikinci yarının ilk haftasındaki Atiker Konyaspor maçında görev yapamayacak.
Bordo-mavili takım, Kardemir Karabükspor karşısına, Onur Recep Kıvrak, Pereira, Mustafa Akbaş, Hubocan, Mas, Okay Yokuşlu, Onazi, Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı, Olcay Şahan, Burak Yılmaz 11'i ile çıktı.
Teknik direktör Rıza Çalımbay, Esteban, Uğurcan Çakır, Kamil Ahmet Çörekçi, Durica, Sosa, Volkan Şen, N'Doye, Bero, Rodallega ve Mustafa Türkmen ve genç stoper oyuncusu Hüseyin Türkmen'i yedek soyundurdu.
Trabzonspor taraftarları, Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda kendilerine ayrılan yaklaşık 600 kişilik tribünü tamamen doldurdu.
Kardemir Karabükspor cephesi
Ligde oynadığı son 8 karşılaşmasını da kaybeden ve zor günler geçiren Kardemir Karabükspor'un antrenörü Levent Açıkgöz, ligin 16. haftasında deplasmanda oynadıkları ve 2-0 yenildikleri Fenerbahçe maçının ilk 11'inde değişiklik yapmayarak bu maça çıktı.
Karabük ekibinde, sakatlığı bulunan Dany Nounkeu, kadro dışı kalan kaleci Ahmet Şahin ile izinli olan Gheorghe Teodor Grozav, Gabriel Torje, Cristian Tanase ve Paul Papp kadroda yok.
Kardemir Karabüksporlu futbolcu Barış Başdaş, bu karşılaşmada sarı kart görmesi durumunda cezalı duruma düşerek, ikinci yarının ilk haftasında sahasında oynayacağı Gençlerbirliği maçında görev yapamayacak.
Karabüksporlu taraftarlar da takımlarını yalnız bırakmadı.