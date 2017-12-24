Kardemir Karabükspor-Trabzonspor (Canlı)
Trabzonspor, Süper Lig'in ilk yarısının son haftasında deplasmanda Kardemir Karabükspor'a konuk oluyor.
Süper Lig'in 16. haftasında sahasında Bursaspor'u 1-0 yenerek art arda 5 maç kazanan bordo-mavililer, Kardemir Karabükspor'a konuk oluyor.
Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.
İLK 11'LER
Kardemir Karabükspor: Çağlar, Osman, Barış, Gaman, Ibanez, Ceyhun, Poko, Skulason, İlhan, Serdar, Yatabare.
Trabzonspor: Onur, Tomas, Mustafa Akbaş, Mas, Pereira, Okay, Onazi, Yusuf, Olcay, Abdülkadir Ömür, Burak
Kaynak: Skorer
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