Kardemir Karabükspor-Trabzonspor (Canlı)

Trabzonspor, Süper Lig'in ilk yarısının son haftasında deplasmanda Kardemir Karabükspor'a konuk oluyor.

Kardemir Karabükspor-Trabzonspor (Canlı)

Süper Lig'in 16. haftasında sahasında Bursaspor'u 1-0 yenerek art arda  5 maç kazanan bordo-mavililer, Kardemir Karabükspor'a konuk oluyor.

Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

İLK 11'LER

Kardemir Karabükspor: Çağlar, Osman, Barış, Gaman, Ibanez, Ceyhun, Poko, Skulason, İlhan, Serdar, Yatabare.

Trabzonspor: Onur, Tomas, Mustafa Akbaş, Mas, Pereira, Okay, Onazi, Yusuf, Olcay, Abdülkadir Ömür, Burak

Kaynak: Skorer

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