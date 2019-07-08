Kardemir Karabükspor top başı yaptı
TFF 2. Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor, 1. etap kampının ilk antrenmanını gerçekleştirdi.
TFF 2. Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor, 1. etap kampının ilk antrenmanını gerçekleştirdi.
Kardemir Karabükspor 2019-2020 TFF 2. Lig futbol sezonu çalışmalarına başladı. Akşam saatlerinde Çamlık Sahası'nda kulüp antrenörlerinden Erkan Çakır yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda düz koşu ve kondisyon çalışması yapıldı.
Kırmızı-mavililer ilk etap kamp çalışmasını kendi tesisleri olan Metin Türker Tesisleri'nde sürdürecek. - KARABÜK
Kaynak: İHA
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