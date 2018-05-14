Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Ünal Karaman: Sabırsızlıkla Ligin Bitmesini Bekliyoruz
Karabükspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, 7-0 kaybettikleri Fenerbahçe maçı sonrası, "Sabırsızlıkla ligin bitmesini bekliyoruz" dedi.
Fenerbahçe'ye 7-0 yenilen Karabükspor'da teknik direktör Ünal Karaman, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.
Ünal Karaman'ın maç sonu açıklamaları şu şekilde;
"OYUNCULARIN YETENEKLERİ BU"
"Çok iyi niyetli oyunculardan kurulu bir takımız. Futbolu çirkenleştirmeden oynuyoruz. Bu kadronun belli zorlukları var. Hiçbir zaman mazeretlerin içine sığınmadım. Oyuncularımızın yetenekleri bu ama. Niyetleri iyi ama güçleri yetmiyor. Ligin hemen bitmesini sabırsızlıkla bekliyoruz."
"BU HAL BANA ACI VERİYOR"
"Şehir, kendisine yakışanı yapacaktır. Bu takıma destek olunacaktır. Takımın bu hali bana acı veriyor. Oyunculara üzülüyorum. Keşke ayrılırken onları güzel hatıralar ile uğurlayabilseydik. İnşallah Karabükspor düzlüğe çıkacak."
"İNŞALLAH SÜPER LİG'E ÇIKARIZ"
"Geçmiş yıllarda bu kulübe yardımcı olan büyük aileler var. Artık göreceğimizi gördük. Neler yapabileceğimizi biliyoruz. Oyuncularla yüzleşeceğiz ve devam edeceğiz. İnşallah seneye tekrar Süper Lig'e çıkarız."
-
3 takımın birbiriyle oynadığı maçlardaki aldığı puanlara bakılıyor.fener ve gs 1 galibiyet 2 beraberlik aldı yani 5 er puanları var.başakşehirin ise 2 galibiyeti yani 6 puanı var.Cevap Yaz Yayından Kaldır
-
Fenerbahçe son hafta yener gs yenilirse 3 takım arasında averaj avantajı Fener'in daha iyi nasıl Başakşehir şampiyon oluyor bunu biri açıklayabilir mi ve şuan zaten Fener'in başakşehirin önünde çok saçma bir olayCevap Yaz 2 Yayından KaldırALİÇO: Senin zeka seviyen düşük galiba, birbirleri arasında en çok puan toplayan oluyot bu durumda yani Başakşehir, ama bu olmayacak Gs mize beraberlik dahi yetiyor, 21 şampiyonluk geliyorYayından KaldırSALAZAR: 3 lü averajda üstteki iki takım değerlendirilir . Şike bahçe bundan dolayı olamıyor3 2 Yayından Kaldır