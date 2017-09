Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Sözeri Asla hiçbir takımdan korkmuyoruz



Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri, hafta sonu deplasmanda oynayacakları Teleset Mobilya Akhisarspor maçıyla ilgili olarak, İyi mücadele edip, iyi reaksiyon verip puan ya da puanlarla dönmek hedefimiz. Çünkü bu sene deplasmanlarda iyi bir performansımız var. Bunu devam ettirmek istiyoruz" dedi.



Süper Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor, Teleset Mobilya Akhisar maçının hazırlıklarını sürdürdü. Hasan Doğan Tesisleri'nde Teknik Direktör Erkan Sözeri gözetiminde yapılan antrenmana grip olan Yatabare ve Tanase ile hafif sakatlığı bulunan Dany katılmadı. Antrenman öncesi gazetecilere açıklama yapan Sözeri, kendi sahalarında 1-0 yenildikleri Beşiktaş maçında takımına korkak bir futbol oynattığı yönündeki eleştirilere katılmadığını söyledi. Hiçbir takımdan korkmadıklarını belirten Sözeri şöyle dedi "Medipol Başakşehir'de kaliteli bir takımdı. O maçta iyi bir ritim yakaladık, iyi oynadık. Bu maçı da öyle oynamak istiyorduk. Maalesef maçtaki durmumuz ve oynadığımız oyun buna el vermedi. Dolayısıyla bu eleştirilere maruz kaldık. Problem değil. Bu eleştiriler olacaktır. Ama şunu bilinmesini isterim. Asla hiçbir takımdan korkmuyoruz, çekinmiyoruz. Her maça da 3 puan parolasıyla hazırlanıyoruz. Bu mağlubiyet bizim ritmimizi bozmayacak. Hemen toparlanacağız, derslerimizi alacağız. Bu maçı unuttuk."



OĞUZHAN ÖZYAKUP'A ÖVGÜ



Maçta gol pasını veren Oğuzhan Özyakup'u öven Sözeri, Serseri bir topun Oğuzhan gibi akıllı bir oyuncuya gelip tek vuruşla gol pası atması sonrası golü yedik. O top oyun zekası üst düzey bir oyuncuya geldi. Yani topu tutsa belki o golü yemeyecektik" diye konuştu.



KÖTÜ SAHADA BİZ DE OYNAMAK İSTEMİYORUZ.



Saha zemininin bozuk olmasına değinen Sözeri,"Görevliler biraz daha dikkat etsin. Bu sahada biz de oynamak istiyoruz. Bizim oyuncularımız da kaliteli oyuncular. Milli takım oyuncularımız var. İyi sahada oynamak bizimde hedefimiz. Kötü sahada biz de oynamak istemiyoruz. Bu sahayı bir an önce düzeltsinler. Sonuçta oynamaya çalışan bir takım için her zaman handikap" değerlendirmesinde bulundu.



DEPLASMANLARDA İYİ PERFORMANSIMIZI DEVAM ETTİRMEK İSTİYORUZ



Deplasmanda karşılaşacakları rakipleri Teleset Mobilya Akhisarspor'un Bursaspor'a 3-0 yenildiği maçı izlediğini hatırlatan Sözeri, şöyle devam etti



Gerçekten golü yiyene kadar oyunun hakimi gibi gözüktüler. Top onlardaydı hep. Pozisyona giren Akhisar'dı. Ama golü yedikten sonra Bursaspor maçı kopardı. Dolayısıyla kaliteli bir takımla oynayacağız. Bunun bilincindeyiz. Boş alanlar buldukları zaman her zaman tehdit edebilecek bir takımla oynayacağız. O yüzden iyi mücadele edip, iyi reaksiyon verip puan ya da puanlarla dönmek hedefimiz. İnşallah döneceğiz. Çünkü bu sene deplasmanlarda iyi bir performansımız var. Bunu devam ettirmek istiyoruz."



GOL ATAMADIKÇA SIKINTILAR YAŞAYABİLİRİZ



Gol yollarında yaşanan sıkıntıyı gidermek için çalıştıklarına dikkat çeken Sözeri, "Aslında gol atacak oyuncularımız var. Pozisyonlara da giriyoruz. Bu pozisyonlar hep böyle kaçmayacak. Bir gün atacağız. Bir an önce atsak iyi olur. Çünkü gol atamadıkça sıkıntılar yaşayabiliriz. Antrenmanlarda çalışıyoruz, çalışlmaya da devam edeceğiz. Sonuçta orta saha oyuncularımızın da gol atması gerekir. Bunu çözeceğiz" dedi.