Kardemir karabükspor sezonu törenle açtı

24.08.2019 22:49

TFF 2'nci Lig takımlarından Kardemir Karabükspor, 50'nci kuruluş yıldönümünü kutlarken sezon açılışında karşılaştığı Kastamonuspor 1966'yı 3-1 mağlup etti. Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadyumu'nda düzenlenen 50'nci kuruluş yıldönümü kutlamaları ve sezon açılış törenine Karabük Valisi Fuat Gürel, AK Parti Karabük Milletvekilleri Niyazi Güneş, Cumhur Ünal, CHP Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ ve vatandaşlar katıldı. Çeşitli gösterilerin ardından konserler başladı. Teknik direktör İsmail Demirci, teknik kadro ve futbolcular tanıtıldı.Yönetimiyle birlikte taraftarlarını selamlayan kulüp başkanı Mehmet Yüksel, "Eğlencemize, futbolumuza bakalım. Hepinizi seviyoruz. Bizim arkamızda olmanızı istiyoruz" dedi. Törenin ardından Kardemir Karabükspor ligde aynı grupta mücadele edeceği Kastamonuspor'u 3-1 mağlup etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Gösteriler, konser

Takımın tanıtılması

Mehmet Yüksel'in taraftarı selamlaması ve konuşması

Hazırlık maçından detay

Kaynak: DHA