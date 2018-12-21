Kardemir Karabükspor, Gazişehir Gaziantep Maçına Hazır

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor, ligin 17. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Gazişehir Gaziantep maçının hazırlıklarını tamamlayarak bu kente gitti.

Dün akşam Hasan Doğan Tesisleri'nde Taner Öcal yönetiminde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan kırmızı-mavililer, Metin Türker Tesisleri'nde toplanarak kara yoluyla Ankara'ya hareket etti. Buradan hava yoluyla Gaziantep'e gidecek olan Karabük ekibi, kalacağı otelde maç saatini bekleyecek.

Karabük temsilcisinde kart cezalıları Yusuf Akbulut ve Ahmet Karadayı, yarın saat 16.00'da Gaziantep Stadyumu'nda oynanacak ve hakem Sinan Dereci'nin yöneteceği maçta forma giyemeyecek.

"Ligde kalmayı hedefliyoruz"

Kulüp Başkanı Mehmet Yüksel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligin ilk yarısının son maçında ilk galibiyetlerini almak istediklerini söyledi.

Devre arasına mutlu girmek istediklerini anlatan Yüksel, "Çocuklara güveniyoruz. Yarınki maçı kazanıp, devreye öyle girmek istiyoruz. İyi bir kamp dönemi geçirip, başarabilirsek transfer tahtasını açarak, takviye yapıp ikinci yarıda ligde kalmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA