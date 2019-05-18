Kardemir Karabükspor - Gazişehir Gaziantep: 1-6

STAT: Dr. Necmettin Şeyhoğlu

HAKEMLER: Atilla Karaoğlan (xx), Cemal Alpay (xx), Hakan Karabalcık (xx)

KARDEMİR KARABÜKSPOR: Ferhat (x) - Berk (x), Sezer (x), Abdullah (x), Can (x), Fatih (x) (Dk. 83 Muhammed), Doğukan (x), Cihan (x), Oğuz Eken (x) (Dk. 63 Toykan), Batuhan (x), Arif (xx) (Dk. 76 Tuğrul)

GAZİŞEHİR GAZİANTEP: Günay (xx) - Uğur (xx), Oğuz Ceylan (xx), Yalçın (xx), Bjarnason (xx), Gökhan (xxx), Mehmet (xxx), Oğulcan (xx) (Dk. 46 Kenan xx), Segbefia (xxx), Erhan (xxx) (Dk. 61 Del Valle xx), Poepon (xxx) (Dk. 66 Sow x)

GOLLER: Dk. 11 (P) Arif (Kardemir Karabükspor) - Dk. 8 Erhan, Dk. 13 Poepon, Dk. 29 Uğur, Dk. 56 Segbefia, Dk. 59 Kenan, Dk. 75 Gökhan (Gazişehir Gaziantep)

Spor Toto 1'inci Lig'in 34'üncü ve son haftasında Kardemir Karabükspor sahasında Gazişehir Gaziantep'e 6-1 mağlup oldu. Ligden düşmeyi haftalar öncesinde garantileyen Kardemir Karabükspor 0 puanla galibiyet alamadan ligi tamamladı. Gazişehir Gaziantep ise ligi 5'inci sırada noktaladı ve play-off'a katılmaya hak kazandı.

8'inci dakikada Gökhan'ın ara pasında topla buluşan Erhan'ın vuruşu ağları havalandırdı: 0-1.

11'inci dakikada Oğuz'un müdahalesi sonucu Arif yerde kalınca maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Arif, takımının beraberlik golünü kaydetti: 1-1.

13'üncü dakikada sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Gökhan, penaltı noktasına doğru ortaladı. Defanstan seken topta Poepon'un röveşatası ağlara gitti: 1-2.

29'uncu dakikada Erhan sağdan ortaladı. Uğur'un kafa vuruşunda topa ağlara gitti: 1-3.

56'ncı dakikada sağdan kullanılan korner atışında Yalçın'ın kafa vuruşunu kaleci çeldi. Segbefia önünde bulduğu topu ağlara gönderdi: 1-4

59'uncu dakikada Gökhan'ın pasında sağ çaprazda topla buluşan Kenan rakibinden sıyrılıp kalecinin solundan topu ağlarla buluşturdu: 1-5.

75'inci dakikada Del Valle soldan ortaladı. Gökhan'ın kafa vuruşu ağlara gitti: 1-6

Karşılaşma deplasman ekibinin 6-1'lik galibiyetiyle tamamlandı.

Kaynak: DHA