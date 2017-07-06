Kardemir Karabükspor'da Transfer

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor, TFF 1. Lig temsilcisi Elazığspor'da forma giyen kaleci Çağlar Şahin Akbaba ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.



Kulüpten yapılan açıklamaya göre, takımın kamp yaptığı Bolu Termal Otel'e gelen 22 yaşındaki Çağlar Şahin Akbaba'nın, kendisini 3 yıllığına Kardemir Karabükspor'lu yapan sözleşmeye imza attığı belirtildi.



Futbol Şube Sorumlusu Tolga Gül'ün, imza töreninde yaptığı konuşmada, "Çağlar, genç yaşına rağmen sporseverlerin takdirini kazanan bir kaleci. Kulübümüze faydalı olacağına inanıyoruz. İlerleyen dönemlerde Türk futboluna damga vuracağını, adından sıklıkla bahsettireceğini düşünüyoruz. Camiamıza hayırlı uğurlu olsun." dediği aktarıldı.



Çağlar Şahin Akbaba'nın da "İnşallah burada da aynı şekilde güzel bir performans göstererek hem takımım hem de kendi adıma güzel yerlere gelirim. İnşallah başarılı güzel bir lig geçiririz." ifadelerine yer verdiği kaydedildi.