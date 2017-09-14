Kardemir Karabükspor'da Teleset Mobilya Akhisarspor Maçı Hazırlıkları

Kardemir Karabükspor, Süper Lig'in 5. haftasında 16 Eylül Cumartesi günü deplasmanda yapacağı Teleset Mobilya Akhisarspor maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.



Teknik direktör Erkan Sözeri yönetiminde Çamlık Spor Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmana koşuyla başlayan futbolcular, kondisyon çalışması yaptı.



5'e 2 top kapma çalışmasınında yapıldığı 2 saatlik idman, yarım sahada çift kale maç ile tamamlandı.



Antrenmana, sakatlığı devam eden Serdar Deliktaş katılmadı. Hakan Aslantaş ve kaleci Ahmet Şahin ise takımdan ayrı koşu yaptı.



Bu hafta çok ciddi bir rakiple maç yapacaklarını belirten kulüp başkanı Hikmet Ferudun Tankut, yaptığı açıklamada, kazanmak için bütün güçlerini sahaya yansıtacaklarını ifade etti.