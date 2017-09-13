Kardemir Karabükspor'da Teleset Mobilya Akhisarspor Maçı Hazırlıkları

Kardemir Karabükspor, Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda yapacağı Teleset Mobilya Akhisarspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.



Teknik direktör Erkan Sözeri yönetiminde Hasan Doğan Spor Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmana koşuyla başlayan futbolcular, pas çalışmasının ardından yarı sahada çift kale maç yaptı.



Antrenmana, sakatlığı devam eden Serdar Deliktaş katılmadı.



Basın sözcüsü Koray Erikçi, yaptığı açıklamada, Akhisar'ın zor bir deplasman olduğunu söyledi.



Kaliteli bir ekiple maça çıkacaklarını vurgulayan Erikçi, sahaya kendi oyunlarını yansıtıp, 3 puan ile dönmenin hesaplarını yapacaklarını ifade etti.



Ligin 4. haftasında oynadıkları Beşiktaş maçının ardından maçlarını yaptıkları Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nın zeminin çok konuşulduğunu belirten Erikçi, saha zemini üzerinde çalışmaların başlatıldığını ve kısa süre içinde zeminin iyileştirileceğini kaydetti.