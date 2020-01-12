Kardemir Karabükspor'da olağanüstü kongre kararı
TFF 2. Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor Kulübü Yönetim Kurulu, olağanüstü kongre kararı aldı.
12.01.2020 17:56 | Son Güncelleme: 12.01.2020 17:56
TFF 2. Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor Kulübü Yönetim Kurulu, olağanüstü kongre kararı aldı.
Kardemir Karabükspor basın sözcüsü Kerem Demir, gazetecilere yaptığı açıklamada, olağanüstü kongrenin 17 Ocak Cuma günü saat 10.00'da Vali Nafiz Kayalı Gençlik Merkezi'nde yapılacağını söyledi.
Demir, "Olağanüstü kongre yeterli çoğunluk sağlanmadığı takdirde 24 Ocak Cuma günü aynı yerde ve aynı saatte yapılacaktır." dedi.
Kaynak: AA
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