Kardemir Karabükspor'da kupa mesaisi başladı

23.09.2019 20:19

Spor Toto 2. Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor 25 Eylül Çarşamba günü evinde Gümüşhanespor ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçının hazırlıklarına başladı.



Çamlık Sahası'nda Teknik Direktör İsmail Demirci yönetiminde gerçekleşen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından dayanıklılık çalışması yaptı. Antrenman üç takımdan oluşan turnuva ile son buldu. - KARABÜK

Kaynak: İHA