Kardemir Karabükspor'da Hedef Ligde İlk 8'de Yer Almak

Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri, hedeflerini hiçbir zaman küçük koymadığını belirterek, Öncelikle hedefimiz bu ligin tekrar kalıcı takımı olmak. Ama kalıcı takım olmaktan daha ziyade ilk 8 içerisinde yer bulursak bizim için çok iyi olacak dedi.

Süper Toto Süper Lig takımlarından Kardemir Karabükspor yeni sezon hazırlıklarını Bolu'nun Karacasu Beldesi'nde günde çift antrenmanla sürdürüyor. Kondisyon ağırlıklı Bolu kampında futbolcular teknik direktör Erkan Sözeri nezaretinde güç depoluyor. Yeni sezonda ligin zor geçeceğini belirten Sözeri, Hedeflerimi hiçbir zaman küçük koymadım. Öncelikle hedefimiz bu ligin tekrar kalıcı takımı olmak. Ama kalıcı takım olmaktan daha ziyade ilk 8 içerisinde yer bulursak bizim için çok iyi olacak. Çünkü 4 tane büyük takım var. Başakşehir'in kurulu kadrosu var. 5 takımın yanında 3 takım arasına girebilirsek bizim için çok olağanüstü bir olay olacak. Hedefleri koyarsak, istersek bunu yapabiliriz. Bu hayal değil. Çok çalışırsak olabilir diye konuştu.

Taraftarlara da çağrıda bulunan Sözeri, şunları söyledi

Oyuncularımıza da söyledim, bu hedefler peşinde koşacağız. Gerçekten güzel ve karakterli bir takımımız var. Bu takım seyredilmeyi hak edecek performanslar sergileyecek. Bundan emin olalım. Bunun içinde seyircimize ihtiyacımız var. Onlar olmazsa kanadımız kolumuz kırık olarak çıkarız maçtan. Onlar gelirse uçarız