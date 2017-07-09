Kardemir Karabükspor'da Hedef İlk 8

– KARDEMİR Karabükspor teknik direktörü Erkan Sözeri, hiçbir zaman küçük hedef koymadığını belirtti, "İlk 8 içerisinde yer bulursak bizim için çok iyi olacak" dedi.



Kardemir Karabükspor, yeni sezon hazırlıklarını Bolu'nun Karacasu Beldesi'nde bugün de çift antrenman yaptı. Kondisyon ağırlıklı çalışmada futbolcular, Erkan Sözeri nezaretinde güç depoladılar. Antrenmanın bitiminde yaptığı açıklamada yeni sezonun zor geçeceğini belirten Erkan Sözeri, şöyle konuştu:



"Hedeflerimi hiçbir zaman küçük koymadım. 4 tane büyük takım var. Medipol Başakşehir'in de kurulu kadrosu var. 5 takımın yanında 3 takım arasına girebilirsek bizim için çok olağanüstü bir olay olacak. Hedefleri koyarsak, istersek bunu yapabiliriz. Bu hayal değil. Çok çalışırsak olabilir."



Taraftarlarına da çağrıda bulunan Erkan Sözeri, şöyle devam etti:



"Oyuncularımıza da söyledim, bu hedefler peşinde koşacağız. Gerçekten güzel ve karakterli bir takımımız var. Bu takım seyredilmeyi hak edecek performanslar sergileyecek. Bundan emin olalım. Bunun içinde seyircimize ihtiyacımız var. Taraftarımız olmazsa sahaya kanadımız kolumuz kırık olarak çıkarız. Onlarla birlikte de uçarız."



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