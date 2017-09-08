Kardemir Karabükspor, Beşiktaş Maçına Hazır
Kardemir Karabükspor, Süper Lig'in 4. haftasında yarın sahasında oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamladı.
Kardemir Karabükspor, Süper Lig'in 4. haftasında yarın sahasında oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamladı.
Çamlık Spor Tesisleri'nde, teknik direktör Erkan Sözeri yönetiminde gerçekleştirilen idmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından teknik çalışma yapıldı.
Bugün Trabzonspor'dan Kardemir Karabükspor'a transfer olan Arjantinli sol kanat oyuncusu Luis Ibanez'de yer aldığı idmana, sakat olan Serdar Deliktaş katılmadı.
İdmanın ardından Metin Türker Tesisleri'nde kampa giren Kardemir Karabükspor, maç saatini beklemeye başladı.