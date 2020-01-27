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Kardemir Karabükspor basın sözcüsü Kerem Demir istifa etti

TFF 2. Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor Kulübü basın sözcüsü Kerem Demir istifa ettiğini açıkladı.

27.01.2020 17:40 | Son Güncelleme: 27.01.2020 17:40
Kardemir Karabükspor basın sözcüsü Kerem Demir istifa etti

TFF 2. Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor Kulübü basın sözcüsü Kerem Demir istifa ettiğini açıkladı.

Demir, yaptığı yazılı açıklamada, yönetim olarak mücadele ettiklerini ama bazı şeylerin umdukları gibi olmadığını belirtti.

En son kongre kararı aldıklarını ama bir sonuç çıkmadığını kaydeden Demir, "Kardemir Karabükspor Kulübü Derneği ve iktisadi işletmede bulunan yönetim kurulu üyeliğimden ve basın sözcüsü görevimden gördüğüm lüzum üzerine bugün itibarıyla istifa ediyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
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