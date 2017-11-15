Kardemir Karabükspor 3 puandan emin



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Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Tony Popovic, pazartesi günü sahalarında karşılaşacakları Kasımpaşa maçını kazanacaklarından emin olduklarını söyledi.



Kardemir Karabükspor, lige verilen aranın ardından Kasımpaşa maçının hazırlıklarını Antalya'da sürdürdü. Teknik Direktör Tony Popovic gözetiminde yapılan antrenmana ülkelerinin milli takımlarında bulunan Poko, Torje, Grozav ve Skulason katılmadı. Popovic çok iyi bir kamp süreci geçirdiklerini söyledi. Sakatlıkları düzelen oyuncuların takımla birlikte çalışmalarının kendileri için çok önemli bir gelişme olduğunu belirten Popovic, Aytemiz Alanyaspor ile hazırlık maçı yaptık. Eksiklerimizi görme açısından önemliydi. Buradaki çalışmamızın sonucunu gösterdiği bir maçtı. Ligde evimizde bizim yönetimimizde 2 maç oynadık. Birini kazandık birini kaybettik. Her iki maçta da çok iyi futbol ortaya koyduk. Kasımpaşa maçında taraftarımızın bize destek olmasını bekliyorum. Çünkü çok önemli bir mücadele olacak. Kazanmamız gereken bir maç. Kazanacağımızdan eminim. Galibiyet alacağımızdan şüphem yok dedi.