Kardemir İso 500 Sıralamasında 24. Sırada Yer Aldı

İstanbul Sanayi Odasının hazırladığı "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2017 Araştırması" na göre KARDEMİR AŞ.önceki yıla göre hızlı bir yükseliş kaydederek üretimden satışlarda 3 milyar 942 milyon769 bin 194 TL ile Türkiye'nin 24. en büyük sanayi kuruluşu oldu.

İSO 2016 araştırmasında 2 milyar 308 Milyon TL'lik üretimden satış ile 34. sırada yer alan KARDEMİR, 2017 yılı finansalları baz alınarak yapılan araştırma sonuçlarına göre ise 3 milyar 942 milyon TL'lık satış hasılatı ile 10 sıra birden yükseliş sağladı ve listenin 24. sırasında yer aldı.

KARDEMİR AŞ. Genel Müdürü Ercüment Ünal, üretim ve satış performansındaki artışın İstanbul Sanayi Odasınca yapılan araştırma sonuçlarına da yansıdığını söyledi.

KARDEMİR'in her yıl performansını artırarak büyümeye devam ettiğini ve bunun 2018 yılı ilk çeyrek sonuçlarında da görüldüğünü belirten Ünal, "Bir taraftan üretimlerimizi ve ürün çeşitliliğimizi artırırken, diğer yandan da pazar payımızı artırmanın gayreti içerisindeyiz. Bu gayretlerimiz sonucunda Türkiye'nin en önemli araştırmalarından biri olan İSO 500 sıralamasında 10 sıra birden yükselerek 24. sıraya geldik. Açıkçası biz bu yıl bu sonucu bekliyorduk. Kardemir, 2017'de bu sonuca ulaşırken sektörün en hızlı ve en büyük ilerlemesini kaydetmiştir. Büyümeyi sürdürülebilir kılmak için yine takım anlayışı içerisinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Gelecek yıl yeni sonuçlar açıklandığında ise hedefimiz İSO sıralamasında ilk 20 içerisinde yer almak olacaktır. Bu başarıyı tüm çalışanlarımla paylaşmaktan mutluluk duyuyorum. Yönetim Kurulumuzdan en uçtaki çalışma arkadaşlarıma kadar herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum." dedi. - KARABÜK