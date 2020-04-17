KARDEMİR işçileri gıda yardımlarını vatandaşa bağışladı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› KARDEMİR işçileri gıda yardımlarını vatandaşa bağışladı - Haberler
Karabük, Güncel

KARDEMİR işçileri gıda yardımlarını vatandaşa bağışladı

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları A.Ş (KARDEMİR) işçileri, ramazan ayında alacakları bin 828 gıda kolisini vatandaşlara bağışladı.

17.04.2020 13:45 | Son Güncelleme: 17.04.2020 13:45
KARDEMİR işçileri gıda yardımlarını vatandaşa bağışladı

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları A.Ş (KARDEMİR) işçileri, ramazan ayında alacakları bin 828 gıda kolisini vatandaşlara bağışladı.

KARDEMİR Genel Müdürü Hüseyin Soykan, Karabük Valisi Fuat Gürel'i ziyaret ederek, vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla çalışanların ve işçilerin gönüllülük esasına dayanarak ramazan ayında alacakları bin 828 adet gıda kolisini Karabük Valiliği bünyesinde kurulan Vefa Sosyal Destek Grubuna bağışlama kararı aldıklarını ifade etti.

Vefa Sosyal Destek Grubu'nun görevini, özveri ve titizlikle yerine getirdiğini dile getiren Vali Gürel, ihtiyaç sahiplerinin her zaman yanında olduklarını ifade ederek, "Ülke olarak tüm dünyaya örnek bir mücadele ve dayanışma içerisindeyiz. Allah'ın izniyle bu zorlu günleri geride bırakacağız" dedi.

Gerçekleştirilen desteğin bu günlerde anlamının çok değerli olduğunu aktaran Gürel, sosyal sorumluluk ve hayırseverlik bilinci içerisinde gösterdikleri anlamlı ve örnek davranış için KARDEMİR Yönetim Kuruluna, Genel Müdür Hüseyin Soykan, çalışanlarına ve emekçilere teşekkür etti. - KARABÜK

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Ebru Şallı'nın 8 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti Haberler
Ebru Şallı'nın 8 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti
İşte 10 Nisan akşamı sokağa akın edenlerin en çok satın aldığı ürünler Haberler
İşte 10 Nisan akşamı sokağa akın edenlerin en çok satın aldığı ürünler
Fenomen Murat Övüç sevgilisiyle övündü: Kapalıçarşı'nın imparoturu Haberler
Fenomen Murat Övüç sevgilisiyle övündü: Kapalıçarşı'nın imparoturu
İBB Başkanı İmamoğlu hakkında soruşturma başlatıldı Haberler
İBB Başkanı İmamoğlu hakkında soruşturma başlatıldı
Dün rekor kıran altın bugün resmen çakıldı! İşte güncel fiyatlar Haberler
Dün rekor kıran altın bugün resmen çakıldı! İşte güncel fiyatlar
'Sahte peygamber' Evrenosoğlu'nun ölmeden önce dava açtığı ortaya çıktı Haberler
'Sahte peygamber' Evrenosoğlu'nun ölmeden önce dava açtığı ortaya çıktı
Tam bitti derken yeniden başladı: Çin'de koronavirüs sebebiyle 1 günde 1290 ölüm
Tam bitti derken yeniden başladı: Çin'de koronavirüs sebebiyle 1 günde 1290 ölüm
Dr. Mehmet Öz'den skandal öneri: Okullar açılsın, çocukların sadece yüzde 2'si veya 3'ü ölür
Dr. Mehmet Öz'den skandal öneri: Okullar açılsın, çocukların sadece yüzde 2'si veya 3'ü ölür
Kıymada dikkat çeken fiyat farkı: Beşiktaş'ta 50, Sarıyer'de 65 liradan satılıyor
Kıymada dikkat çeken fiyat farkı: Beşiktaş'ta 50, Sarıyer'de 65 liradan satılıyor
İBB, sokağa çıkma yasağında çalışacak toplu ulaşım araçlarının saatlerini paylaştı
İBB, sokağa çıkma yasağında çalışacak toplu ulaşım araçlarının saatlerini paylaştı
Güne düşüşle başlayan dolar, tekrar yükselişe geçerek 6,95'ten işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan dolar, tekrar yükselişe geçerek 6,95'ten işlem görüyor
88 yaşındaki kolonya koleksiyoneri, koronavirüs nedeniyle kolonyalarını dağıtıyor
88 yaşındaki kolonya koleksiyoneri, koronavirüs nedeniyle kolonyalarını dağıtıyor
Tüketici Dernekleri Federasyonu'ndan kredi çekecek emeklilere uyarı: Maaşınıza haciz gelmemesi için bankalara muvafakat vermeyin
Tüketici Dernekleri Federasyonu'ndan kredi çekecek emeklilere uyarı: Maaşınıza haciz gelmemesi için bankalara...
Akşener infaz yasasını eleştirdi: Gamze'nin katili 9 yıl sonra aramıza katılacak
Akşener infaz yasasını eleştirdi: Gamze'nin katili 9 yıl sonra aramıza katılacak
Profesör Haznedaroğlu, koronavirüsün vücuda etkisini tetikçi örneği üzerinden anlattı
Profesör Haznedaroğlu, koronavirüsün vücuda etkisini tetikçi örneği üzerinden anlattı
Aydınlı gizemli hayırsever, bakkalın veresiye defterini satın alarak ihtiyaç sahiplerinin 33 bin liralık borcunu ödedi
Aydınlı gizemli hayırsever, bakkalın veresiye defterini satın alarak ihtiyaç sahiplerinin 33 bin liralık borcunu...
Din görevlileri, yardımına koştuklar yaşlı adamın öldüğünü öğrenince kapısı önünde Kur'an-ı Kerim okudu
Din görevlileri, yardımına koştuklar yaşlı adamın öldüğünü öğrenince kapısı önünde Kur'an-ı Kerim okudu
Profesör, Sağlık Bakanlığı'nın korona verilerini anlık takip ettiği Halk Sağlığı Sistemi'ni anlattı
Profesör, Sağlık Bakanlığı'nın korona verilerini anlık takip ettiği Halk Sağlığı Sistemi'ni anlattı
Günlük burç yorumları 17 Nisan 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 17 Nisan 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Yardımcı bulamayan vatandaş, traktörü birinci vitese takıp römorka geçerek tarlasına gübre serpti
Yardımcı bulamayan vatandaş, traktörü birinci vitese takıp römorka geçerek tarlasına gübre serpti
Ordu'da gece yarısı eğlence mekanına baskın: 21 gözaltı
Ordu'da gece yarısı eğlence mekanına baskın: 21 gözaltı
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Çin'in koronavirüs mücadelesine ilişkin: Saf olmayalım, Çin'de bilmediğimiz şeyler oldu
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Çin'in koronavirüs mücadelesine ilişkin: Saf olmayalım, Çin'de bilmediğimiz şeyler...
'İnek tarlaya girdi' kavgasında taş ve sopalar havada uçuştu: 9 yaralı
'İnek tarlaya girdi' kavgasında taş ve sopalar havada uçuştu: 9 yaralı
Survivor'un 49. bölüm fragmanı yayınlandı! Sercan, ilgisi olduğu Nisa ile baş başa konuşuyor
Survivor'un 49. bölüm fragmanı yayınlandı! Sercan, ilgisi olduğu Nisa ile baş başa konuşuyor
Korona hastalarını gizleyen muhtar görevden alınırken, bildiren muhtar ödül aldı
Korona hastalarını gizleyen muhtar görevden alınırken, bildiren muhtar ödül aldı
Çin ekonomisi koronavirüsün etkisiyle 28 yıl sonra ilk kez küçüldü
Çin ekonomisi koronavirüsün etkisiyle 28 yıl sonra ilk kez küçüldü
İstanbul Boğazı'ndan 'Corona' isimli gemi geçti
İstanbul Boğazı'ndan "Corona" isimli gemi geçti
Yorgun gözleriyle tanınan hemşire, yaşadıkları süreci paylaştı: 1 aydır oğlumu görmüyorum
Yorgun gözleriyle tanınan hemşire, yaşadıkları süreci paylaştı: 1 aydır oğlumu görmüyorum
İzmir Büyükşehir Belediyesi, metroda ücretsiz maske dağıtmaya başladı
İzmir Büyükşehir Belediyesi, metroda ücretsiz maske dağıtmaya başladı
Yasağa rağmen balık tutmaya giden adam pes dedirtti: Yasaklar delmek için vardır
Yasağa rağmen balık tutmaya giden adam pes dedirtti: Yasaklar delmek için vardır
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Mustafa Destici Hakkı Saruhan Oluç Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Ece Erken Sezen Aksu Şeyma Subaşı Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Basketbolcu Fatih Terim Malcolm Thomas Cristiano Ronaldo Pedro Rodriguez Ledesma
Daha Fazla Nisan Çocuk Beşiktaş Gamze Pala
Şu an buradasınız: KARDEMİR işçileri gıda yardımlarını vatandaşa bağışladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.4.2020 13:55:08. #1.15#
title