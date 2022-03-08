KARDEMİR işçileri Dünya Kadınlar Günü mitinginde buluştu

KARABÜK (AA) - Karabük'te 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) işçileri ve ailelerinin katılımıyla miting düzenlendi.

Hak-İş Konfederasyonu'na bağlı Özçelik-İş Sendikası tarafından düzenlenen mitingde KARDEMİR önünde bir araya gelen işçiler ve aileleri, Türk bayrağı ve sendikanın flamalarını açarak çeşitli sloganlar attı.

Özçelik-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Recep Akyel, mitingde yaptığı konuşmada kadınların, demir çelik işçilerinin "alın teri ortağı" olduklarını söyledi.

Bu özel günde kadınların yanında bulunmaktan onur duyduklarını ifade eden Akyel, "Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Her çelik işçisinin arkasında bir kadın vardır. Onlar da alın terinin, emeğin ortaklarıdır. Ben bize destek olan bütün kadınlarımıza minnettarım. Bütün kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Onların değerini, varlığını sadece bugün değil her gün hissediyoruz." dedi.

Genel Başkan Yardımcısı Ferhan Öner de kadınların bu özel gününü gönülden kutladıklarını ifade etti.

Mitinge Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz, MHP Karabük İl Başkanı Adem Kar, İYİ Parti Karabük İl Başkanı Erol Serin ile sivil toplum örgütü temsilcileri de katıldı.

Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın unutulmadı

Safranbolu ilçesinde ise belediye organizasyonuyla 8 Mart Dünya Kadınlar Günü yürüyüşü düzenlendi.

Öğretmenevi önünden Misak-ı Milli Demokrasi Meydanı'na kadar yapılan yürüyüşte kadınlar, Türk bayrakları ile çeşitli pankartlar açtı, sloganlar attı.

Atatürk Anıtı'na çelenk sunan Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, yaptığı konuşmada, kadınların her alanda kendilerini gösterdiğini belirtti.

Daha sonra oluşturulan "İz Bırakan Kadınlar Koruluğu"nda fidan dikildi.

Korulukta, Batman'da 9 Haziran 2017'de PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın anısına hazırlanan fidanı ise babası Sadık Yalçın, toprakla buluşturdu.

Doğu Türkistan'daki kadınlar

8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında Karabük'teki diğer bir etkinlik ise İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) tarafından organize edildi.

100. Yıl Mahallesi pazar yerinde bir araya gelen grup adına konuşan Karabük Genç İHH Hanım Başkanı Gülşah Çatak, tüm kadınların eşit, hür ve insani yaşam koşullarına ulaşabilmeleri umuduyla toplandıklarını, Doğu Türkistan'daki toplama kamplarında kadınlığı, anneliği ve insanlığı gasp edilen kadınları unutmadıklarını belirtti.

Öte yandan Karabük Valisi Fuat Gürel de Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine giderek kadın sağlık çalışanları ve hastalara karanfil takdim etti.