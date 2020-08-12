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KARDEMİR'in yılın ilk yarısına ilişkin finansal sonuçları açıklandı

Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarının (KARDEMİR), yılın ilk yarısına ilişkin finansal sonuçları açıklandı.

KARDEMİR'in yılın ilk yarısına ilişkin finansal sonuçları açıklandı
12.08.2020 19:43 | Son Güncelleme: 12.08.2020 19:46

Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarının (KARDEMİR), yılın ilk yarısına ilişkin finansal sonuçları açıklandı.

KARDEMİR tarafından yapılan açıklamada, şirketin 2020 yılı ilk 6 aylık dönemini 323,6 milyon TL FAVÖK (faiz, amortisman, vergi öncesi kar) ve 167,8 milyon lira net zararla kapattığı belirtildi.

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) etkilerinin sektöre yansımasının aktarıldığı açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:

"2020 yılının ilk çeyreğine kıyasla aynı yılın 2. çeyreğinde satış gelirlerinde tutar bazında yüzde 14,9 oranında artış kaydedilmiştir. Üretim rakamlarında ise ham çelik üretimi 2020 yılının ilk çeyreğine göre aynı yılın 2. çeyreğinde yüzde 14,8 azalarak 572.704 tona ve nihai haddelenmiş ürün miktarı yüzde 17,9 azalarak 538.730 tona düşmüştür. Kovid-19 salgınının dünya çelik sektöründe özellikle mart ayından itibaren yarattığı etki, 2. çeyreğin ortasından itibaren yerini toparlanma emarelerine bırakmış ve kayıplar sektör ortalamalarına kıyasen asgari düzeyde yaşanmıştır."

"Var gücümüzle ilerlemeye devam etmekteyiz"

Kovid-19 süreciyle ilgili fabrikada alınan önlemler ve kararlara da değinilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yılın 2. yarısında da sene sonunda hedeflenen satış hacmine ulaşmak adına üretim temposunun yılın ilk yarısına nazaran artırılması öngörülmektedir. Bu bağlamda 2019 yılının sonunda, 2020 için belirlenen hedeflere ulaşmak adına KARDEMİR olarak var gücümüzle ilerlemeye devam etmekteyiz. KARDEMİR olarak son 10 yılda gerçekleşen ve mali değeri 1 milyar doları aşan yatırımlarımız karşılığında kullanılan uzun vadeli döviz kredileri ile ithal ham madde alımlarımız belli bir döviz pozisyon açığı yaratmaktadır. Bu döviz pozisyon açığını kapatmak adına 2020 yılının 2. çeyreğinde mevcut bakiyeleri yaklaşık 50 milyon dolar tutarındaki döviz kredileri, öncekilerle uyumlu vadeler ve en uygun faiz oranlarıyla TL krediye dönüşmüştür. Kredilerle ilgili yapılan bu işlemlerin yanı sıra yılın 2. çeyreğinde satış hacminde kaydedilen artış ve bu durumun nakit akışına yarattığı etki ile 2020 yılı haziran ayı itibarıyla yıl sonuna nazaran döviz pozisyon açığı kayda değer ölçüde azaltılmıştır."

"Hedeflerimize sağlam adımlarla yürüyeceğiz"

Bu durumun etkilerinin yılın 2. yarıyılında olumlu şekilde hissedileceğinin öngörüldüğünün vurgulanan açıklamada, "Salgın sürecini, şirket içinde oluşturulan komiteler vasıtasıyla tüm riskleri yakinen takip ederek, yanı sıra proaktif yönetim anlayışıyla tüm çalışanların iş sağlığı ve güvenliğine öncelik vererek yöneten KARDEMİR'in, 2020 yılını finansal ve operasyonel açıdan en iyi bir şekilde tamamlayacağına olan inancımızı her zamankinden daha fazla bir şekilde korumaya devam ediyoruz. Bu doğrultuda tüm iç ve dış paydaşlarımızın azami gayret ve desteğiyle hedeflerimize sağlam adımlarla yürüyeceğiz." değerlendirmesinde bulunuldu.

Kaynak: AA

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