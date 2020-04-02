KARDEMİR'in temellerinin atılmasının yıl dönümü
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KARDEMİR'in temellerinin atılmasının yıl dönümü

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) Genel Müdürü Hüseyin Soykan, 10 Eylül 1939 tarihinde KARDEMİR'de üretilen ilk Türk demiriyle başlayan çelik üretiminin, bugün Türkiye'yi dünyanın 8'inci, Avrupa'nın ise 2'nci en büyük üreticisi konumuna taşıdığını bildirdi.

02.04.2020 21:18 | Son Güncelleme: 02.04.2020 21:34
KARDEMİR'in temellerinin atılmasının yıl dönümü

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) Genel Müdürü Hüseyin Soykan, 10 Eylül 1939 tarihinde KARDEMİR'de üretilen ilk Türk demiriyle başlayan çelik üretiminin, bugün Türkiye'yi dünyanın 8'inci, Avrupa'nın ise 2'nci en büyük üreticisi konumuna taşıdığını bildirdi.

Soykan, temeli 3 Nisan 1937'de atılan şirketin kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, KARDEMİR'in bugün Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşlarından biri olduğunu bildirdi.

Hüseyin Soykan, şu ifadeleri kullandı:

"Özelleştirme sonrası geride kalan çeyrek asırda 2 milyar doların üzerinde yatırımın yapıldığı KARDEMİR'de, üretim kapasiteleri 500 bin tonlardan 2,5 milyon tonlara taşınmış, ray, kangal, demir yolu tekeri gibi katma değeri yüksek ürünlerle ürün yelpazesi genişletilmiştir.

KARDEMİR, raylı sistemler, otomotiv, savunma sanayi, makine-imalat sektörü gibi sektörlere farklı çelik kaliteleri sunabilen, gerçekleştirdiği enerji yatırımlarıyla tükettiği elektrik enerjisinin büyük bir kısmını kendisi üretebilen, 150 milyon doların üzerindeki çevre yatırımı ve milyonlarca liralık sosyal sorumluluk projesini hayata geçiren, tüm bu yatırımlarla dünden daha güçlü, dünden daha rekabetçi, paydaşları için dünden daha çok değer oluşturan bir şirket haline gelmiştir."

KARDEMİR'in ray ve demir yolu tekeri üreten, Türkiye'nin ve dünyanın sayılı üreticilerinden biri olduğunu vurgulayan Soykan, şunları kaydetti:

"Kalın kangal ve ağır profilde Türkiye'nin tek üreticisidir. 2019 yılında Karabük'e kazandırdığı Ar-Ge merkezi ve oluşturulan çalışma gruplarıyla ülkemizin milli hamlelerine daha çok katkı sunmaya çalışmakta, Cumhuriyetimizin 100 yıl hedefleriyle uyumlu bir şekilde başlattığı dijital dönüşüm projesiyle daha hızlı, daha esnek ve daha dijital bir üretim ve yönetim yapısına doğru yol almaktadır. Kuracağımız 1 milyon ton kapasiteli yeni bir yüksek fırın ve çelikhane bölgesindeki yeni konverter yatırımıyla üretim kapasitelerimiz tüm üretim proseslerinde 3,5 milyon tona ulaşacaktır."

"Çelik sektörü en önemli ihracatçı sektörlerden biri"

Soykan, 10 Eylül 1939'da KARDEMİR'de üretilen ilk Türk demiriyle başlayan çelik üretiminin, bugün Türkiye'yi dünyanın 8'inci, Avrupa'nın ise 2'nci en büyük üreticisi konumuna taşıdığına işaret ederek, çelik sektörünün Türkiye'nin en önemli ihracatçı sektörlerinden biri olduğunu bildirdi.

Türkiye'nin bu gelişiminde Karabüklülerin emek ve alın terinin olduğunu belirten Soykan "Ulusal sanayileşme hamlemizin en önemli yapı taşı olarak KARDEMİR'in kurulmasının sağlayan Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere temelini atan dönemin Başbakanı İsmet İnönü'ye, ülkemizin dört bir yanından gelerek KARDEMİR'in kurulmasına ve bugüne kadar yaşatılmasına emek ve alın terleriyle katkı veren herkese minnet ve şükranlarımı sunuyorum. Atalarından aldığı bayrağı daha ileriye taşımak için halen alın ve akıl teri döken tüm çalışanlarımızı da içtenlikle selamlıyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Güncel Manşet

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