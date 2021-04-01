KARDEMİR'in temellerinin atılması ve Karabük'ün kuruluş yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlanıyor

Karabük Demir Çelik Fabrikalarının (KARDEMİR) 3 Nisan'da temellerinin atılması ve Karabük'ün kuruluş yıl dönümü dolayısıyla sempozyum ve fuar etkinlikleri düzenlendi.

Karabük Demir Çelik Fabrikalarının (KARDEMİR) 3 Nisan'da temellerinin atılması ve Karabük'ün kuruluş yıl dönümü dolayısıyla sempozyum ve fuar etkinlikleri düzenlendi.

Karabük Valisi Fuat Gürel, Karabük Üniversitesi 15 Temmuz Şehitler Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinliğin açılışında, 3 Nisan'ın Karabük için çok önemli olduğunu söyledi.

Türkiye'deki sanayinin ve demir-çelik sektörünün gelişmesinin Karabük'e demir çelik fabrikasının kurulmasıyla ivme kazandığını belirten Gürel, "Modern ülkenin modern şehirleşmesinin altında, KARDEMİR'de üretilen ürünlerin kullanılmasının büyük faydasının olduğunu biliyoruz." dedi.

Gürel, Karabük'ün lokomotifinin KARDEMİR olduğunu ifade ederek, "Şehrimizdeki bütün sanayicilerin neredeyse hammaddesinin yüzde 70'i, belki daha fazlası KARDEMİR'den karşılanmakta. İnşallah 3,5 milyon tona ulaştığında belki tamamı KARDEMİR'den karşılanacak. Şehrimizde yeni organize sanayi bölgeleri kurarak daha büyük kapasitelerde oraları geliştirmiş olacağız." ifadelerini kullandı.

Karabük'ten dünyanın birçok ülkesine ihracat yapıldığını vurgulayan Gürel, şöyle devam etti:

"Karabük ayarında bir şehirde bu kadar firmanın ihracat yapması çok kolay bir iş değildir. Sanayicimizin de ufkunun ne kadar geniş olduğunu, dünyanın herhangi bir yerinde satamayacağı ürün olmadığını düşünen insanların bulunduğu bir sanayi alt yapısına sahibiz. Bunların hepsinin altında KARDEMİR yatmakta. Burada üretilen ürünler, ülkemizin kalkınmasında, gelişmesinde, milli ve yerli ürünlerin üretilmesinde, kendine yeten bir Türkiye'nin oluşmasında çok büyük değer olarak ortaya çıkacaktır."

"Önümüzdeki yıllarda 3,5 milyon ton üretim hedefliyoruz"

KARDEMİR Genel Müdürü Necdet Utkanlar da bugün irili ufaklı kurulan çelik fabrikalarının büyük çoğunluğunda Karabük'ün imzası olduğunu dile getirdi.

Karabük'te yetişen insanların bu fabrikaları kurduğuna işaret eden Utkanlar, "Karabük'ün önderliği ve yönlendirmesiyle kurulan fabrikalardır. Türkiye olarak baktığımızda bir yerde Karabük, diğer bir noktada Kırıkkale Makine Kimya. Türkiye'deki savunma sanayi ve imalat sanayinin temelini oluşturan iki nokta. Bu nedenle çok önemli bir noktadayız." dedi.

Utkanlar, KARDEMİR'in yeni yatırımlara açıldığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"KARDEMİR olduğu yerde kalamaz. 84 yıl önce 250-300 bin tonla başlayan KARDEMİR, bugün 2,5 milyon tonu geçti. Önümüzdeki yıllarda 3,5 milyon tona gelmeyi hedefliyoruz. Bu ilave yatırımlarla olacak. KARDEMİR'in sırtında başka misyonlar da var. Türkiye'de hiçbir fabrikanın üretemediği ürünleri ortaya koyuyoruz. Başta 72 metre uzunluğundaki demiryolu rayları, yüksek hızlı tren rayları. Bu sene inşallah demiryolu tekerleği konusunu hızlandıracağız. Ağır profiller konusu var. Türkiye'de hiçbir yerde üretilemeyen ve kangal halinde üretilen kalın kangallar... Otomotiv, makine imalat ve özellikle savunma sanayi için çok önem arz eden malzemelerden bahsediyoruz."

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat da 93 ülkeden 10 bin 93 öğrenciyle Türkiye'de en fazla uluslararası öğrenciye sahip üniversite olduklarını kaydetti.

Etkinlikler kapsamında düzenlenen 5. Uluslararası Demir Çelik Sempozyumu ile Uluslararası Fenofem (Demir ve Demirdışı Metaller) Sanayi Sanal Fuarı 5 Nisan'da, Uluslararası Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrolü Sempozyumu ise 3 Nisan'da sona erecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu