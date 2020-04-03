KARDEMİR'in temellerinin atılması ve Karabük'ün kuruluş yıl dönümü Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları'nın (KARDEMİR) temellerinin atılışı ve Karabük'ün kuruluşunun 83. yıl dönümü törenle kutlandı.

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları'nın (KARDEMİR) temellerinin atılışı ve Karabük'ün kuruluşunun 83. yıl dönümü törenle kutlandı. Atatürk Anıtı'nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, Vali Fuat Gürel çelenk sundu. Törene, Vali Gürel'in yanı sıra, Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutanı Ali Sefa Yılmaz, KARDEMİR Genel Müdürü Hüseyin Soykan ve Karabük Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Yaşar katıldı. Kaynak: AA