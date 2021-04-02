KARDEMİR'in temelinin atılması ve Karabük'ün kuruluş yıl dönümü
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KARDEMİR'in temelinin atılması ve Karabük'ün kuruluş yıl dönümü

Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu - Haberler | Güncel
KARDEMİR'in temelinin atılması ve Karabük'ün kuruluş yıl dönümü

Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarının (KARDEMİR) temellerinin atılışı ve Karabük'ün kuruluşunun 84. yıl dönümü dolayısıyla Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci mesaj yayımladı.

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Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarının (KARDEMİR) temellerinin atılışı ve Karabük'ün kuruluşunun 84. yıl dönümü dolayısıyla Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci mesaj yayımladı.

Değirmenci, mesajında, KARDEMİR'in Türkiye'nin ekonomik kalkınmasında önemli ve stratejik bir yeri olduğunu belirterek, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"3 Nisan 1937 yılında temelleri atılan ve 150 bin ton üretimle bu başarı hikayesini başlatan KARDEMİR'in bugün, otomotivden savunma sanayine ve demir yolu rayı ve tekerine kadar yerli ve milli birçok ürünü üretiyor olmasından ve ihracatın öncüsü sanayi kuruluşlarından biri haline gelmesinden dolayı büyük mutluluk içerisindeyiz. Bu duruma, Özçelik-İş Sendikası olarak ciddi bir katkı vermiş olmaktan da ayrıca gurur duyuyoruz."

"Ülkemizin dış ticaret açığının kapatılmasına katkıda bulunmayı amaçlıyoruz"

Fabrikadan yapılan açıklamada ise 10 Eylül 1939'da KARDEMİR'de üretilen ilk Türk demiriyle başlayan çelik üretiminin bugün Türkiye'yi dünyanın en büyük üreticileri arasına soktuğu, çelik sektörünün Türkiye'nin en önemli ihracat sektörlerinden birisi olduğu bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ülkemizin bu başarısında hiç şüphesiz ki her Karabüklünün emek ve alın teri vardır. Türk demir ve çelik sanayisi bu kentte büyüyüp gelişmekte ve 2023 hedeflerine koşar adım ilerlemektedir. Karabük, 20. yüzyılın sanayi şehri, 21. yüzyılın sanayi, turizm, bilim ve eğitim şehri olarak ülkemizin hemen hemen her köşesine emeğin mührünü vurmuş olup, kuruluşunu kutlayan tek ildir. KARDEMİR olarak katma değeri yüksek ve stratejik ürünlerle ürün çeşitliliğini artırmak, böylelikle ülkemizin dış ticaret açığının kapatılmasına katkıda bulunurken, rekabet gücümüzü artırmayı amaçlıyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu

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