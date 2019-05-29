Kardemir, ilk 23 şirket arasında yer aldı

İstanbul Sanayi Odasının hazırladığı "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2018 Araştırması" na göre Kardemir, önceki yıla göre bir basamak yükseliş kaydederek üretimden satışlarda 5 milyar 545 bin 602 bin 546 TL ile Türkiye'nin 23. en büyük sanayi kuruluşu oldu.

İSO 2017 araştırmasında 3 Milyar 942 Milyon TL'lik üretimden satış ile 24. sırada yer alan Kardemir, 2018 yılı finansalları baz alınarak yapılan araştırma sonuçlarına göre ise 5 milyar 545 bin 602 bin 546 TL'lik satış hasılatı ile bir basamak yükseliş sağladı ve listenin 23. sırasında yer aldı.

Sonuçları değerlendiren KARDEMİR Genel Müdürü Dr. Hüseyin Soykan, hedeflerinin ülkenin ilk entegre demir çelik fabrikası olarak Kardemir'i daha üst sıralara taşımak olduğunu söyledi.

Soykan,"Üretimde sağlanan artış, katma değeri yüksek ürün potansiyeli, dinamik satış pazarlama ve satın alma politikalarımız, tüm proseslerdeki süreç iyileştirme faaliyetlerimiz şirketimizi bir önceki yıla göre ISO sıralamasında bir üst sıraya taşıdı. Hedefimiz ülkemizin ilk entegre demir çelik fabrikası olarak Kardemir'i daha üst sıralara taşımak. Bunun için inovatif süreçlerimizi hızlandırmak, tüm üretim hatlarımızı daha esnek hale getirmek, tüm beklentileri karşılayacak ürünler üretmek, üretirken en verimli ve sağlıklı şekilde üretmek, mühendislik ve programlama kabiliyetlerimizi geliştirmek zorundayız. Bu amaçla Cumhuriyetimizin 100. Kuruluş yıldönümü ve ülkemizin stratejileriyle uyumlu şekilde "Kardemir 2023" ismiyle yeni bir dönüşüm projesi başlattık. Yine otomotiv ve savunma sanayi sektörleri başta olmak üzere makina imalat sanayine yönelik ürün çeşitliliğimizi daha da artırmanın gayretindeyiz. Başlattığımız AR-GE faaliyetlerimizle katma değeri yüksek ileri teknoloji ürün çeşitliliğimiz daha da artırmak, böylelikle ülkemizdeki milli ürün çeşitliliğine daha fazla katkı verirken, bunun sonuçlarını da finansal tablolarımızda görmek istiyoruz. Önemli olan bu başarıları sürdürülebilir kılmak. Sahip olduğumuz yetkin insan kaynağımızla sürdürülebilir başarıları kovalıyor olacağız. Bu sonuçlarda emeği olan tüm çalışma arkadaşlarımı kutluyorum." dedi. - KARABÜK

Kaynak: İHA