HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

KARDEMİR ile MÜSİAD arasında online eğitim iş birliği protokolü imzalandı

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) ile Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) arasında düzenlenen online imza töreniyle eğitim alanında iş birliği yapıldı.

KARDEMİR ile MÜSİAD arasında online eğitim iş birliği protokolü imzalandı
04.06.2020 18:35 | Son Güncelleme: 04.06.2020 18:35

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) ile Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) arasında düzenlenen online imza töreniyle eğitim alanında iş birliği yapıldı.

KARDEMİR'den yapılan açıklamaya göre, MÜSİAD Akademi Online Eğitim platformunun kurumsal ilk üyesi olan KARDEMİR, bundan önce kendi bünyesinde de çalışanları için çevrimiçi eğitim çalışmalarını başlattı.

KARDEMİR, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) döneminde birçok toplantı ve buluşmaları kameralı platformlar üzerinden gerçekleştirdi.

Protokol, KARDEMİR adına Genel Müdür Hüseyin Soykan, İnsan Kaynakları ve İdari İşler Genel Müdür Yardımcısı Uğur Altundağ ve Eğitim Müdürü Burcu Öztürk, MÜSİAD adına ise Genel Başkan Yardımcısı

Adnan Bostan ve Akademi Başkanı Abdullah Uzun tarafından imzalandı.

Dijitalleşme ve sürdürülebilirlik gibi kurumsal önem arz eden çalışmalarını gün geçtikçe artıran ve bu alanda yatırımlarını güçlendiren KARDEMİR, eğitim alanında da gerçekleştirdiği bu girişimle çalışmalarını bir üst seviyeye taşıdı.

Online eğitim kapsamında, KARDEMİR çalışanları MÜSİAD Akademiden çevrimiçi kişisel ve mesleki gelişim gibi konuları içeren 13 bine yakın video-eğitimden 15 ay süresince

faydalanabilecek.

Genel Müdür Soykan, online toplantıda yaptığı konuşmada, KARDEMİR'in çelik üretimindeki kalitesini ve miktarını her geçen gün artırmayı hedeflediğini ve bu tür çalışmaların da bu hedefler yolunda önemli basamaklar olduğunu ifade etti.

MÜSİAD Akademi Başkanı Uzun da online eğitimler sayesinde Türkiye'nin tüm şehirlerine eşit şartlarda eğitim imkanı sunabildiklerini kaydetti.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

Haberler

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Serrac'dan Doğu Akdeniz mesajı: Arama ve sondaj işbirliğimizi ilerletmeyi hedefliyoruz Ekonomi
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Serrac'dan Doğu Akdeniz mesajı: Arama ve sondaj işbirliğimizi ilerletmeyi...
ABD'de koronavirüsün etkisiyle son 11 haftada 42 milyon 626 bin kişi işsiz kaldı Ekonomi
ABD'de koronavirüsün etkisiyle son 11 haftada 42 milyon 626 bin kişi işsiz kaldı
Son Dakika: 10 Haziran'dan itibaren 40 ülkeye uçak seferleri başlayacak Ekonomi
Son Dakika: 10 Haziran'dan itibaren 40 ülkeye uçak seferleri başlayacak
Dün 366 lirayla son 2 ayın en düşük seviyesine gerileyen gram altın, bugün 372,5 liradan işlem görüyor Ekonomi
Dün 366 lirayla son 2 ayın en düşük seviyesine gerileyen gram altın, bugün 372,5 liradan işlem görüyor
Siyah pirincin rengini gören boya zannedip bakanlığa şikayet ediyor ancak faydaları saymakla bitmiyor Ekonomi
Siyah pirincin rengini gören boya zannedip bakanlığa şikayet ediyor ancak faydaları saymakla bitmiyor
Doğu Akdeniz için en kritik viraj! İşte Türkiye'nin petrol yataklarına ulaşma formülü Ekonomi
Doğu Akdeniz için en kritik viraj! İşte Türkiye'nin petrol yataklarına ulaşma formülü
Akaryakıta dün gece yapılan indirimle yıllık 6 milyar lira vatandaşın cebinde kalacak
Akaryakıta dün gece yapılan indirimle yıllık 6 milyar lira vatandaşın cebinde kalacak
OPET, iflasının istendiğine yönelik iddiaları yalanladı
OPET, iflasının istendiğine yönelik iddiaları yalanladı
Son dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle kapatılan İran ve Irak gümrük kapıları yeniden açıldı
Son dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle kapatılan İran ve Irak gümrük kapıları yeniden açıldı
İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Atayık altın fiyatlarını değerlendirdi: Gram 365-380 TL arasında dalgalanacak
İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Atayık altın fiyatlarını değerlendirdi: Gram 365-380 TL arasında dalgalanacak
Yerli otomobil için Yatırım Teşvik Belgesi alındı
Yerli otomobil için Yatırım Teşvik Belgesi alındı
Bankacılık sektörünün mevduatı 7,1 milyar lira azaldı
Bankacılık sektörünün mevduatı 7,1 milyar lira azaldı
Merkez Bankası'nın rezervleri 1,4 milyar dolar azaldı! İşte kasadaki miktarın hafta hafta değişimi
Merkez Bankası'nın rezervleri 1,4 milyar dolar azaldı! İşte kasadaki miktarın hafta hafta değişimi
Güne yükselişle başlayan dolar 6,76'dan işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 6,76'dan işlem görüyor
Günün ilk yarısında 109.385,01 puana yükselen borsa, son üç ayın zirvesini gördü
Günün ilk yarısında 109.385,01 puana yükselen borsa, son üç ayın zirvesini gördü
Kilosu 4.500 liraya satılan beyaz çaya yurt dışından sipariş yağıyor
Kilosu 4.500 liraya satılan beyaz çaya yurt dışından sipariş yağıyor
Türkiye'nin ilk yerli ve milli yer gözlem uydusu gelecek yıl uzaya fırlatılacak
Türkiye'nin ilk yerli ve milli yer gözlem uydusu gelecek yıl uzaya fırlatılacak
Çiftçiye hububat ve pancar küspesi için toplam 400 milyon TL'yi aşan avans desteği yapıldı
Çiftçiye hububat ve pancar küspesi için toplam 400 milyon TL'yi aşan avans desteği yapıldı
Altının kilogramı 373 bin lira oldu
Altının kilogramı 373 bin lira oldu
Otomotiv endüstrisi Mayıs ayında 1,2 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi
Otomotiv endüstrisi Mayıs ayında 1,2 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi
Borsanın en değerli şirketi 44 milyar 733 milyon lirayla Koç Holding oldu
Borsanın en değerli şirketi 44 milyar 733 milyon lirayla Koç Holding oldu
Son Dakika: Habur ve Gürbulak sınır kapıları tekrar açılıyor
Son Dakika: Habur ve Gürbulak sınır kapıları tekrar açılıyor
Güne düşüşle başlayan gram altın 371,9 liradan işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan gram altın 371,9 liradan işlem görüyor
İBB, 1 liralık maskeleri CHP'li isimden 3 kat daha pahalıya aldı
İBB, 1 liralık maskeleri CHP'li isimden 3 kat daha pahalıya aldı
Son dakika: Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı
Son dakika: Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı
Türkiye ile Azerbaycan arasındaki vizeler karşılıklı olarak kaldırıldı
Türkiye ile Azerbaycan arasındaki vizeler karşılıklı olarak kaldırıldı
Ev almak isteyen vatandaşa bir müjde de özel bankalardan! 2 yıl ödemesiz kredi geliyor
Ev almak isteyen vatandaşa bir müjde de özel bankalardan! 2 yıl ödemesiz kredi geliyor
Kiralara yapılacak zam oranı belli oldu! İşte kiraya göre fiyat artışı
Kiralara yapılacak zam oranı belli oldu! İşte kiraya göre fiyat artışı
Son Dakika: Türkiye kendi uydusunu uzaya gönderen 10 ülke arasına girecek
Son Dakika: Türkiye kendi uydusunu uzaya gönderen 10 ülke arasına girecek
Mesleki Yeterlilik Sınavları bugün itibarıyla yeniden başladı
Mesleki Yeterlilik Sınavları bugün itibarıyla yeniden başladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Babacan Donald Trump Mustafa Şentop Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müge Anlı Demet Akbağ Haldun Dormen Serenay Sarıkaya
Spor Bülent Uygun Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu Ahmet Nur Çebi Bülent Korkmaz
Daha Fazla Libya Antalya Resmi Gazete Donald Trump
Şu an buradasınız: KARDEMİR ile MÜSİAD arasında online eğitim iş birliği protokolü imzalandı - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.6.2020 18:38:12. #1.15#
title