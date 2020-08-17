KARDEMİR Genel Müdürü Utkanlar'ın ziyaretleri Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) Genel Müdürü Necdet Utkanlar, Vali Fuat Gürel, Belediye Başkanı Rafet Vergili ve İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ'u ziyaret etti.

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) Genel Müdürü Necdet Utkanlar, Vali Fuat Gürel, Belediye Başkanı Rafet Vergili ve İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ'u ziyaret etti.

Ziyareti için Utkanlar'a teşekkür eden Vali Gürel, yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulunarak çalışmalarında başarılar diledi.

Utkanlar, daha sonra İl Emniyet Müdürü Tuğ'a ziyarette bulundu.

Son olarak Başkan Vergili'yi ziyaret eden Utkanlar, misafirperverliği dolayısıyla Vergili'ye teşekkür etti.

Vergili de Utkanlar'a nazik ziyaretinden dolayı teşekkür ederek, yeni görevinde başarı diledi.

Ziyaretlere, KARDEMİR Kurumsal İletişim Müdür Vekili Rıfat Cıngıllıoğlu da katıldı.

Kaynak: AA