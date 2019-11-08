KARDEMİR Genel Müdürü Soykan: "KARDEMİR'i sahiplenenleri minnet ve şükranla anıyoruz"

08.11.2019 17:12 | Son Güncelleme: 08.11.2019 17:12

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) Genel Müdürü Hüseyin Soykan, "Bundan 25 yıl önce kapatılması konuşulan KARDEMİR, bugün ray ve demir yolu tekeri üretiminde, ağır profil üretiminde, kalın kangal üretiminde ülkemizin tek milli markası olmuştur." dedi.

Dönemin hükümeti tarafından 1994'te zarar ettiği gerekçesiyle kapatılmasına karar verilen KARDEMİR için o yıl 8 Kasım'da gösterilen direnişin yıl dönümü nedeniyle Özçelik-İş Sendikası tarafından fabrikadaki eğitim merkezinde düzenlenen anma programında konuşan Soykan, 8 Kasım 1994'te kapatılma kararına karşı başta çalışanlar olmak üzere, sivil toplum örgütleri, yöre sanayicileri ve halkının büyük mücadele verdiğini söyledi.

Verilen mücadelelerin ardından fabrikanın kapatılmasından vazgeçildiğini ve Karabüklülere devredildiğini anlatan Soykan, "Birlik ve beraberliğin, toplumsal dayanışma ve sahiplenme duygusunun abideleştiği tarihi bir gün olan 8 Kasım'da, çalışanlarımızın ve Karabük halkının verdiği mücadelede ne kadar haklı oldukları bugün bir kez daha anlaşılmaktadır. Öyle ki 1994 yılında kapatılmasına karar verilen KARDEMİR aradan geçen 25 yıldır üretimini sürdürmekte, binlerce çalışanına ekmek kapısı olmaya devam etmekte ve halen sadece Karabük ve bölge ekonomisi için değil ülkemiz için de vazgeçilmezliğini korumaktadır. Tam 25 yıldır emeğin ekmeğe dönüştüğü KARDEMİR, geçmişte verilen o haklı mücadelelerin ve halk birlikteliğinin eseridir. Bu mücadeleye destek verenleri, KARDEMİR'i sahiplenenleri bugün bir kez daha minnet ve şükranla anıyoruz." diye konuştu.

"2023 hedefleriyle uyumlu şekilde yeni hedefler belirlemiştir"

"Bundan 25 yıl önce kapatılması konuşulan KARDEMİR bugün ray ve demir yolu tekeri üretiminde, ağır profil üretiminde, kalın kangal üretiminde ülkemizin tek milli markası olmuştur." diyen Soykan, şöyle devam etti:

"Üretim kapasitelerimiz 500 bin tonlardan 3 milyon tonlara ulaşmıştır. Yatırım planına aldığımız yeni yüksek fırınla birlikte 2021 yılında tüm üretim proseslerinde 3,5 milyon ton kapasiteleri yakalamış bir KARDEMİR olacaktır. KARDEMİR kendisine cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023 hedefleriyle uyumlu şekilde yeni hedefler belirlemiştir. Otomotiv ve savunma sanayisine yönelik çelik kalitelerini üretmek, dijital dönüşümü gerçekleştirmek, bu hedeflerin en önemlilerindendir. Hedefimiz, KARDEMİR'i çevre yatırımlarını tamamlamış, kurumsal yapısını daha da güçlendirmiş ve dünyanın en büyük entegre demir çelik tesislerinden biri olarak, daha rekabetçi ve sürdürülebilir başarıları yakalamış bir şirket konumuna getirmektir."

Özçelik-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Bayram Altun da sendikanın KARDEMİR için verdiği mücadelelere değinerek emeği geçenlere teşekkür etti.

Çeşitli yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerinde verildiği etkinliğe, Karabük Vali Yardımcısı Barbaros Baran, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, siyasi parti temsilcileri, KARDEMİR işçileri ve sendika temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA