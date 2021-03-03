KARDEMİR Genel Kurulu 29 Mart'ta yapılacak

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR), genel kurul toplantısının 29 Mart'ta yapılacağını duyurdu.

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR), genel kurul toplantısının 29 Mart'ta yapılacağını duyurdu.

Kurumun Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, şirketin 2020 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği olağan genel kurul toplantısının 29 Mart Pazartesi günü saat 10.00'da KARDEMİR Eğitim ve Kültür Merkezi'nde yapılacağı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, genel kurulda bu yıl yapılacak bağışların sınırının belirlenmesi ve bağımsız denetim kuruluşu seçiminin yapılacağı ifade edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Özler