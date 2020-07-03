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KARDEMİR Genel Kurulu 27 Temmuz'da yapılacak

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR), genel kurul toplantısının 27 Temmuz'da yapılacağını duyurdu.

KARDEMİR Genel Kurulu 27 Temmuz'da yapılacak
03.07.2020 01:55 | Son Güncelleme: 03.07.2020 03:10

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR), genel kurul toplantısının 27 Temmuz'da yapılacağını duyurdu.

Fabrikanın, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, yönetim kurulunun 2 Temmuz'da yapılan toplantısında, şirketin 2019 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği olağan genel kurul toplantısının 27 Temmuz Pazartesi günü saat 10.00'da KARDEMİR Eğitim ve Kültür Merkezi'nde yapılacağı belirtildi.

Fabrikanın 30 Mart'ta yapılacağı ilan edilen genel kurul toplantısı, yönetim kurulu kararı ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ertelenmişti.

Kaynak: AA

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Şu an buradasınız: KARDEMİR Genel Kurulu 27 Temmuz'da yapılacak - Ekonomi
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