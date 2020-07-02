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KARDEMİR Genel Kurul kararını KAP'a bildirdi

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) Yönetim Kurulu, Olağan Genel Kurul kararını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

KARDEMİR Genel Kurul kararını KAP'a bildirdi
02.07.2020 22:14 | Son Güncelleme: 02.07.2020 22:18

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) Yönetim Kurulu, Olağan Genel Kurul kararını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Yapılan açıklamada, yönetim kurulunun, Olağan Genel Kurul Toplantısının 27 Temmuz'da saat 10.00'da KARDEMİR Eğitim ve Kültür Merkezi'nde yapılacağı belirtildi. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulmasıyla başlayacak ve 2019 yılına ait yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması, müzakeresi, 2019 yılı hesap dönemine ilişkin denetçi raporunun okunacağı genel kurulda, bağlı ortaklıkların KARÇEL ve KARDÖKMAK'ın Temmuz 2017 tarihinde gerçekleştirilen pay takası işlemleri sonucunda oluşan bağlı ortaklıklar ve konsolidasyon sonucu şirket zararları ile şirket tarafından yapılan şikayet ve başvurular hakkında genel kurula bilgi verileceği kaydedildi.

Açıklamada, gündem maddeleri şu şekilde sıralandı:

"Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 nolu Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliğine göre hazırlanmış Konsolide Mali Tablolarının okunması ve müzakere edilerek Genel Kurul'un onayına sunulması, Yönetim Kurulu üyelerinin şirketin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri, 2019 yılı dönem karı hakkında yönetim kurulunun teklifinin görüşülerek karara bağlanması, Sermaye Piyasası Kurulunun, 03 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi gazetede yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliğinde (II.17.1) yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6. maddesi gereğince genel kurula bilgi verilmesi, yönetim kurulu üyelerine TTK'nın 395. ve 396. maddelerinde yazılı izinlerin verilmesi, 2019 yılında yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında genel kurula bilgi verilmesi ve 2020 yılında yapılacak bağışların sınırının belirlenmesi, şirketimizin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler hususunda bilgi verilmesi, yönetim kurulu üyeleri ile bağımsız yönetim kurulu üyelerine verilecek huzur haklarının tespit edilmesi, şirketimizin yürürlükte olan satış yöntemine göre 2019 yılında taahhütlü mal alım hakkından faydalanan ortaklarla gerçekleşen işlemlerle ilgili olarak genel kurula bilgi verilmesi, bağımsız denetim kuruluşunun seçimi." - KARABÜK

Kaynak: İHA

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