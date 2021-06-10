"KARDEMİR Gelişim Elçileri Programı" ilk mezunlarını verdi
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"KARDEMİR Gelişim Elçileri Programı" ilk mezunlarını verdi

'KARDEMİR Gelişim Elçileri Programı' ilk mezunlarını verdi
Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu - Haberler | Güncel

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan "KARDEMİR Gelişim Elçileri Programı" ilk mezunlarını verdi.

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan "KARDEMİR Gelişim Elçileri Programı" ilk mezunlarını verdi.

KARDEMİR'den yapılan yazılı açıklamada, şirketin 84 yıldır Türk demir ve çelik sektöründe faaliyetlerini sürdürdüğü ve her geçen gün kurumsallaşan yapısıyla çalışmalarına devam ettiği belirtildi.

KARDEMİR Gelişim Elçileri Programı'nda farklı ünitelerden çalışanların daha sürdürülebilir bir eğitim ve gelişim döngüsü oluşturmak amacıyla eğitimler aldığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Çalışanlarımız tecrübe ve bilgi birikiminin aktarılması ve kurumsal hafızanın güçlendirilmesi adına desteklenmektedirler. Gelişim elçisi olarak programdan mezun olmaya hak kazanan çalışanlarımız, şirketimizin eğitim programları çerçevesinde mevcut çalışanlarımıza ve KARDEMİR ailesine yeni katılacak kişilere iç eğitmen sıfatıyla eğitimler verecektir.

39 çalışanımızın başarı belgesiyle şirket yöneticilerimiz tarafından ödüllendirildiği mezuniyet programında, gelişim elçilerimize rozet ve eğitici setleri de verildi. Yetişkin eğitiminin nasıl yapılması gerektiği başka olmak üzere birçok alt başlıkta eğitime tabi olan çalışanlarımız, şirketimizin gelecek planlarındaki büyümesine ve kurumsallaşmasına önemli ölçüde katkı sağlayacaklardır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu

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