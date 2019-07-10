KARDEMİR, Fortune 500 listesinde yükselişini sürdürdü

Karabük Demir Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) A.Ş. 'Fortune 500 Türkiye' listesinde net satışlar sıralamasında 5 basamak yükselerek 52'nci sıraya yükseldi.

2018 yılını çelik üretimi, satış geliri ve karlılıkta rekorlar kırarak tamamlayan KARDEMİR, geçtiğimiz günlerde açıklanan ve finansal kurumlar ile holdingler dışındaki tüm sektörleri kapsayan "Fortune 500 Türkiye" listesinde net satışlar sıralamasında 5 basamak yükselerek 52'nci sıraya yükseldi. Faiz ve vergi öncesi kar sıralamasında ise KARDEMİR, 2017 yılında yer aldığı 46'ncı sıradan 21 basamak ilerleyerek 25'inci sıraya yükseldi.

Fortune 500 listesindeki yükselişi değerlendiren Kardemir Genel Müdürü Dr. Hüseyin Soykan, sonucun KARDEMİR'deki büyüme ve gelişimi ortaya koyduğunu kaydetti. KARDEMİR'in bu yıl açıklanan İSO sıralamasında da yükselişini sürdürdüğünü hatırlatan Soykan "Fortune 500 araştırması ağırlıklı olarak net satışlara ve karlılığa göre yapılan bir değerlendirme. Ancak, KARDEMİR'deki büyüme ve gelişim sadece satış rakamları ve karlılıkla sınırlı değil. Biz, ürün çeşitliliğinden üretim artışına, çevreden bilgi teknolojilerine kadar aslında her alanda yaşanan bir gelişim ve büyümeden bahsediyoruz. Eğer bunu sağlayamazsanız rekabet gücünüzü kaybedersiniz. Bizim hedefimiz ise sürdürülebilir başarıları yakalamak. Bu nedenle, sürekli iyileştirme prensibi ile hareket ederek tüm süreçlerimizi çağın gerektirdiği seviyeye taşımamız gerekiyor. Bunun için çalışıyor ve gayret gösteriyoruz. Bu gelişime alın ve akıl teriyle katkı veren tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyorum" dedi. - KARABÜK

Kaynak: İHA