SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt
Haberler ›› Ekonomi ›› KARDEMİR elektrotluk filmaşin piyasasına girdi - Ekonomi
Karabük, Çubuk, Ekonomi

KARDEMİR elektrotluk filmaşin piyasasına girdi

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR), elektrotluk ve kaynak teli imalatlarında kullanılan S1, S2, SG2 ve SG3 kalite kangal üretimlerinin başarıyla gerçekleştirildiği bildirildi.

13.03.2020 17:04 | Son Güncelleme: 13.03.2020 17:04
KARDEMİR elektrotluk filmaşin piyasasına girdi

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR), elektrotluk ve kaynak teli imalatlarında kullanılan S1, S2, SG2 ve SG3 kalite kangal üretimlerinin başarıyla gerçekleştirildiği bildirildi.

Fabrikadan yapılan açıklamada, yaklaşık 3,3 milyon tonluk pazar büyüklüğüne sahip olan kangal çelik piyasasında elektrot ve kaynak teli imalatına uygun S1, S2, SG2 ve SG3 kalite kangal çeliğin yüzde 5 kullanım payı bulunduğu ve gerçekleştirilen üretimlerin ilk ticari satışının yapıldığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen KARDEMİR Genel Müdürü Hüseyin Soykan, KARDEMİR'in sahip olduğu ürün yelpazesiyle sektörde Türkiye ve dünyanın sayılı üreticileri arasında yer aldığını ifade etti.

Yönetim kurulunun vizyoner yaklaşımı ve artan üretim kapasitelerini katma değeri yüksek ürünlere kaydırma stratejilerinin bir sonucu olarak aynı anda demir yolu rayı, demir yolu tekeri, inşaat çeliği, hafif ve ağır profil, dar platina, ince ve kalın kangal üretimini yapabilen, bu ürünleri yeni çelik kaliteleri ile farklı sektörlerin kullanımına sunabilen ve böylelikle hem ithal ikamesi sağlayan hem de sektördeki rekabet gücünü her geçen gün artıran bir şirket olduklarının altını çizen Soykan, şunları kaydetti:

"Elektrot ve kaynak teli imalatına uygun kangal üretimlerimiz, ürün gamına eklenen yeni bir çelik kalitesi olmuştur. İthalatın da olduğu bu alanda, tüketicilere cevherden üretilen kaliteli filmaşinlerimizi tedarik etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Ürettiğimiz bu ürünler, aynı zamanda şirketimizin mali ve teknik sürdürülebilirliği açısından da önemli. Birçok sektöre hitap eden Çubuk Kangal üretim tesislerinde 5,5-25 milimetre çap aralığında kangal, 20-56 milimetre çap aralığında kalın kangal, 20-100 milimetre çap aralığında yuvarlak çubuk (SBQ) üretimleri gerçekleştirildi. Otomotivin yanı sıra makine imalat ve inşaat sektöründe de kullanılan otomat çelikleri ile 17MnB3, 20MnB4, 30MnB4, 41Cr4 gibi çelik kaliteleri ve sektörün lastik içlerinde kullandığı ve topuk teli (Tire Cord) olarak adlandırılan 1070, 1073, 1075 ve 1080 çelik kalitelerinin üretimine yönelik çalışmalar ise devam ediyor."

"Katma değeri yüksek vasıflı çelik üretimi"

Soykan, "Katma değeri yüksek vasıflı çelik üretimine yönelik daha öncede Çubuk Kangal Tesislerinde üretimini yaptığı somun ve ray klipsi imalatına uygun çelik kaliteleri ile aşınmaya dayanıklı

muhtelif parça imalatlarında kullanılan 42CrMo4 (4140) kalite çelikleri, inşaat sanayiinde kullanılan 1082 PC Wire kangal ve B420C kalitelerindeki nervürlü kangal çelikler ile bağlantı elemanları yapımında kullanılan 23MnB4, 27MnB4, C10C ve 1006 kalite çelikleri ve süspansiyon yaylarının yapımında kullanılan 54SiCr6 kalite yüksek karbonlu çelikleri ticari pazara sunan KARDEMİR, son olarak Ray Profil Tesislerinde 205-405 milimetre genişlik, 20-80 milimetre kalınlık aralığında ve 72 metre boya kadar dar platina üretimi gerçekleştirmişti." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Korkulduğu kadar varmış! Türkiye sınırına dayanan çekirgeler, ilk eylemini gerçekleştirdi Ekonomi
Korkulduğu kadar varmış! Türkiye sınırına dayanan çekirgeler, ilk eylemini gerçekleştirdi
Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 5'e yükseldi Ekonomi
Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 5'e yükseldi
3 bakan, koronavirüse karşı alınan yeni tedbirleri açıkladı Ekonomi
3 bakan, koronavirüse karşı alınan yeni tedbirleri açıkladı
Burası Vuhan değil Napoli! Korona karantinasındaki halk bunu yapıyor Ekonomi
Burası Vuhan değil Napoli! Korona karantinasındaki halk bunu yapıyor
Bilim Kurulu Üyesi'nden sigara içenlere korkutan koronavirüs uyarısı Ekonomi
Bilim Kurulu Üyesi'nden sigara içenlere korkutan koronavirüs uyarısı
Meteoroloji uyardı: Sıcaklıklar düşüyor, kar geliyor Ekonomi
Meteoroloji uyardı: Sıcaklıklar düşüyor, kar geliyor
Son dakika: Sağlık Bakanı Koca, Alo 184 hattının korona danışma hattına dönüştürüldüğünü açıkladı
Son dakika: Sağlık Bakanı Koca, Alo 184 hattının korona danışma hattına dönüştürüldüğünü açıkladı
Koronavirüsün etkisini yitirdiği Çin'de maskeler çıkartılmaya başlandı
Koronavirüsün etkisini yitirdiği Çin'de maskeler çıkartılmaya başlandı
Hırsızlık yapan kadın, gazetecilere tepki gösterdi: Adam öldürsem çekmezsiniz
Hırsızlık yapan kadın, gazetecilere tepki gösterdi: Adam öldürsem çekmezsiniz
Diyanet İşleri Başkanı hutbede söyledi: Koronavirüse karşı tedbir almamak kul hakkına girmektir
Diyanet İşleri Başkanı hutbede söyledi: Koronavirüse karşı tedbir almamak kul hakkına girmektir
Premier Lig'de tüm maçlar, 3 Nisan'a kadar ertelendi
Premier Lig'de tüm maçlar, 3 Nisan'a kadar ertelendi
Kabe'de koronavirüs tedbiri: Cuma namazı tavaf alanının dışında kılındı
Kabe'de koronavirüs tedbiri: Cuma namazı tavaf alanının dışında kılındı
Koronavirüs nedeniyle hastanelerde zorunlu olan Biyometrik Kimlik Doğrulama Sistemi askıya alındı
Koronavirüs nedeniyle hastanelerde zorunlu olan Biyometrik Kimlik Doğrulama Sistemi askıya alındı
TFF, koronavirüs için 7 maddelik tedbir kararını duyurdu
TFF, koronavirüs için 7 maddelik tedbir kararını duyurdu
9 Avrupa ülkesine koronavirüs salgını nedeniyle uçuş yasağı getirildi
9 Avrupa ülkesine koronavirüs salgını nedeniyle uçuş yasağı getirildi
Umre'den dönen yaşlı kadın, koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı
Umre'den dönen yaşlı kadın, koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı
İzmir halkı koronavirüs salgını sonrasında kolonya sırasına girdi
İzmir halkı koronavirüs salgını sonrasında kolonya sırasına girdi
Son Dakika: Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, koronavirüs tedbirleri kapsamında ileri bir tarihe ertelendi
Son Dakika: Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, koronavirüs tedbirleri kapsamında ileri bir tarihe ertelendi
Bakan Varank Abdullah Gül'ün 'Gezi Parkı Eylemleri' açıklamasına sitem etti: Müsebbibi kendisidir
Bakan Varank Abdullah Gül'ün 'Gezi Parkı Eylemleri' açıklamasına sitem etti: Müsebbibi kendisidir
Milli takım doktoru, Cengiz Ünder ve Hakan Çalhanoğlu'nun sağlık durumlarını yakından takip ediyor
Milli takım doktoru, Cengiz Ünder ve Hakan Çalhanoğlu'nun sağlık durumlarını yakından takip ediyor
Cumhuriyet Halk Partisi koronavirüse karşı serçe parmak değdirerek selam vermiyor
Cumhuriyet Halk Partisi koronavirüse karşı serçe parmak değdirerek selam vermiyor
Belçika'da tüm futbol maçları 3 Nisan'a kadar ertelendi
Belçika'da tüm futbol maçları 3 Nisan'a kadar ertelendi
Aylan bebeğin katilleri Adana'da yakalandı, üç firari hükümlüye toplam 546 yıl hapis cezası verildi
Aylan bebeğin katilleri Adana'da yakalandı, üç firari hükümlüye toplam 546 yıl hapis cezası verildi
Başakşehir'den Avrupa'da 8. galibiyet
Başakşehir'den Avrupa'da 8. galibiyet
Edin Visca, Avrupa'da 13 gole ulaştı
Edin Visca, Avrupa'da 13 gole ulaştı
Bitlis'te cadde ve sokakları ilaçlamak yerine Van Gölü'nden getirilen suyla yıkıyorlar
Bitlis'te cadde ve sokakları ilaçlamak yerine Van Gölü'nden getirilen suyla yıkıyorlar
Irak'ta Taci Askeri Üssü'ne düzenlenen saldırı sonrası ABD'den açıklama: Tüm seçenekler masada
Irak'ta Taci Askeri Üssü'ne düzenlenen saldırı sonrası ABD'den açıklama: Tüm seçenekler masada
Ziraat Mühendisleri Odası'ndan Türkiye sınırına dayanan çekirge istilasıyla ilgili değerlendirme: Çöl çekirgeleri koronadan tehlikeli
Ziraat Mühendisleri Odası'ndan Türkiye sınırına dayanan çekirge istilasıyla ilgili değerlendirme: Çöl...
Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı
Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı
Cuma namazında koronavirüs hutbesi: Bu virüs Allah'tan gelen bir nimet
Cuma namazında koronavirüs hutbesi: Bu virüs Allah'tan gelen bir nimet
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ali Babacan Hulusi Akar Süleyman Soylu Vladimir Putin Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ece Erken Gülben Ergen Defne Samyeli Burcu Kıratlı
Spor Adem Büyük Ersun Yanal Fatih Terim Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Daha Fazla Nisan Avrupa Başakşehir Koronavirüs
Şu an buradasınız: KARDEMİR elektrotluk filmaşin piyasasına girdi - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.3.2020 19:14:41. #1.14#