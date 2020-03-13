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Karabük, Çubuk, Ekonomi

KARDEMİR elektrotluk filmaşin piyasasına girdi

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR), elektrotluk ve kaynak teli imalatlarında kullanılan S1, S2, SG2 ve SG3 kalite kangal üretimlerinin başarıyla gerçekleştirildiği bildirildi.

13.03.2020 15:50 | Son Güncelleme: 13.03.2020 15:56
KARDEMİR elektrotluk filmaşin piyasasına girdi

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR), elektrotluk ve kaynak teli imalatlarında kullanılan S1, S2, SG2 ve SG3 kalite kangal üretimlerinin başarıyla gerçekleştirildiği bildirildi.

Fabrikadan yapılan açıklamada, yaklaşık 3,3 milyon tonluk pazar büyüklüğüne sahip olan kangal çelik piyasasında elektrot ve kaynak teli imalatına uygun S1, S2, SG2 ve SG3 kalite kangal çeliğin yüzde 5 kullanım payı bulunduğu ve gerçekleştirilen üretimlerin ilk ticari satışının yapıldığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen KARDEMİR Genel Müdürü Hüseyin Soykan, KARDEMİR'in sahip olduğu ürün yelpazesiyle sektörde Türkiye ve dünyanın sayılı üreticileri arasında yer aldığını ifade etti.

Yönetim kurulunun vizyoner yaklaşımı ve artan üretim kapasitelerini katma değeri yüksek ürünlere kaydırma stratejilerinin bir sonucu olarak aynı anda demir yolu rayı, demir yolu tekeri, inşaat çeliği, hafif ve ağır profil, dar platina, ince ve kalın kangal üretimini yapabilen, bu ürünleri yeni çelik kaliteleri ile farklı sektörlerin kullanımına sunabilen ve böylelikle hem ithal ikamesi sağlayan hem de sektördeki rekabet gücünü her geçen gün artıran bir şirket olduklarının altını çizen Soykan, şunları kaydetti:

"Elektrot ve kaynak teli imalatına uygun kangal üretimlerimiz, ürün gamına eklenen yeni bir çelik kalitesi olmuştur. İthalatın da olduğu bu alanda, tüketicilere cevherden üretilen kaliteli filmaşinlerimizi tedarik etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Ürettiğimiz bu ürünler, aynı zamanda şirketimizin mali ve teknik sürdürülebilirliği açısından da önemli. Birçok sektöre hitap eden Çubuk Kangal üretim tesislerinde 5,5-25 milimetre çap aralığında kangal, 20-56 milimetre çap aralığında kalın kangal, 20-100 milimetre çap aralığında yuvarlak çubuk (SBQ) üretimleri gerçekleştirildi. Otomotivin yanı sıra makine imalat ve inşaat sektöründe de kullanılan otomat çelikleri ile 17MnB3, 20MnB4, 30MnB4, 41Cr4 gibi çelik kaliteleri ve sektörün lastik içlerinde kullandığı ve topuk teli (Tire Cord) olarak adlandırılan 1070, 1073, 1075 ve 1080 çelik kalitelerinin üretimine yönelik çalışmalar ise devam ediyor."

"Katma değeri yüksek vasıflı çelik üretimi"

Soykan, "Katma değeri yüksek vasıflı çelik üretimine yönelik daha öncede Çubuk Kangal Tesislerinde üretimini yaptığı somun ve ray klipsi imalatına uygun çelik kaliteleri ile aşınmaya dayanıklı

muhtelif parça imalatlarında kullanılan 42CrMo4 (4140) kalite çelikleri, inşaat sanayiinde kullanılan 1082 PC Wire kangal ve B420C kalitelerindeki nervürlü kangal çelikler ile bağlantı elemanları yapımında kullanılan 23MnB4, 27MnB4, C10C ve 1006 kalite çelikleri ve süspansiyon yaylarının yapımında kullanılan 54SiCr6 kalite yüksek karbonlu çelikleri ticari pazara sunan KARDEMİR, son olarak Ray Profil Tesislerinde 205-405 milimetre genişlik, 20-80 milimetre kalınlık aralığında ve 72 metre boya kadar dar platina üretimi gerçekleştirmişti." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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