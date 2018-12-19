Kardemir'e Verimlilik Proje Ödülü

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR), Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenen 2018 Yılı Verimlilik Proje Ödülleri "Büyük Ölçekli İşletme Süreç İyileştirme" kategorisinde üçüncülüğü elde etti.

Fabrikadan yapılan yazılı açıklamada, rekabet gücünün artırılmasına yönelik işletmelerdeki verimlilik çalışmalarını desteklemek ve bu alanda gerçekleştirilen projeleri teşvik etmek amacıyla düzenlenen proje ödülleri kapsamında kurumun, "Büyük Ölçekli İşletme Süreç İyileştirme" kategorisinde üçüncülüğe layık görüldüğü belirtildi.

Açıklamada, dün KOSGEB İdaresi Başkanlığı'nda düzenlenen törende ödülün, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafından KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Güleç'e verildiği aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Güleç, "Tüm sektörlerde olduğu gibi demir çelik sektöründe de keskin bir rekabet söz konusu. Şirketlerin rekabet güçlerini artırabilmesi ancak verimlilikle mümkün. Eğer işletmeleri verimli bir şekilde çalıştıramazsanız piyasada rekabet edemez, pazarda yer alamazsınız. Arkadaşlarımızın hazırladığı projenin ödül alması bizler için gurur vericidir. Projeye katkısı olan tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyor, bu tür projelerin devamlılığını diliyorum. Şirketimizde verimlilik her zaman odak noktamız olacaktır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA