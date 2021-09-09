KARDEMİR'e alınacak 69 işçi kurayla belirlenecek
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KARDEMİR'e alınacak 69 işçi kurayla belirlenecek

KARDEMİR'e alınacak 69 işçi kurayla belirlenecek
Anadolu Ajansı / Ahmet Özler - Haberler | Ekonomi

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR), işçi kadrosunda istihdam edilecek 69 kişinin kurayla belirleneceğini duyurdu.

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR), işçi kadrosunda istihdam edilecek 69 kişinin kurayla belirleneceğini duyurdu.

KARDEMİR'in internet sitesinden yapılan açıklamada, daha önce yayımlanan işçi alımı ilanında belirtilen kriterlere uygun olan kişilerin kura çekimine davet edileceği belirtildi.

Açıklamada, "İşçilik pozisyonları için yayımlanan ilanımızda belirtilen kriterlere uygun olan adaylar arasında 15 Eylül saat 10.00'da Karabük Yeni Mahalle Spor Salonu (Soğuksu mevkisinde) noter huzurunda kura çekimi yapılacaktır." ifadesine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Özler

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