KARDEMİR'den Türkiye'nin çelik sektöründeki büyümesine katkı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

KARDEMİR'den Türkiye'nin çelik sektöründeki büyümesine katkı

KARDEMİR'den Türkiye'nin çelik sektöründeki büyümesine katkı
Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu - Haberler | Ekonomi

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) Genel Müdürü Necdet Utkanlar, fabrikanın, Türkiye'nin çelik sektöründeki büyümesinde ve başarısında rol oynamaya devam ederek, 2020 yılında toplam üretime yüzde 11,5 ham çelik üretimiyle katkı sağladığını bildirdi.

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) Genel Müdürü Necdet Utkanlar, fabrikanın, Türkiye'nin çelik sektöründeki büyümesinde ve başarısında rol oynamaya devam ederek, 2020 yılında toplam üretime yüzde 11,5 ham çelik üretimiyle katkı sağladığını bildirdi.

Şirketin yayımladığı 2020 Sürdürülebilirlik Raporu'nda görüşlerine yer verilen Utkanlar, 2020 yılının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisi altında geçtiğini belirtti.

Salgın sürecinde küresel ekonomilerin derinden etkilendiğine ve durağan hale geldiğine işaret eden Utkanlar, şöyle devam etti:

"Demir çelik sektörü de ivme kaybetti. Ham çelik üretimi bir önceki yıla kıyasla yüzde 0,9 azalarak 1,8 milyar ton seviyelerine geriledi. Bu dönem, dünyadaki genel trendin aksine Türkiye özelinde olumlu gelişmelerin yaşandığı bir yıl oldu. Çelik üretiminde yüzde 6'lık üretim artışı gerçekleşti ve Türkiye 35,8 milyon ton üretimle dünyada çelik üretimini artıran 5 ülke arasında yer aldı. Ülkemiz, böylelikle Avrupa'nın en büyük çelik üreticisi konumuna ulaşmış oldu."

Utkanlar, KARDEMİR olarak Türkiye'nin çelik sektöründeki büyümesinde ve başarısında rol oynamaya devam ettiklerini vurgulayarak, 2020 yılında toplam üretime yüzde 11,5 ham çelik üretimiyle katkı sağladıklarını ifade etti.

Hedeflerine değinen Utkanlar, şunları kaydetti:

"2023 itibarıyla 3,5 milyon ton çelik üretimiyle Cumhuriyetimizin 100. yılında, ülkemiz sanayi kuruluşları arasında en ön sıralarda yer alan bir dünya şirketi olma vizyonu doğrultusunda ilerliyoruz. 2020 yılında yatırım ve uygulamalarımızı ilkelerimizden ödün vermeden ve kararlılıkla sürdürdük. Üretim kapasitemizi artırmaya ve üretimden kaynaklanan çevresel etkileri azaltmaya yönelik çalışmalarımıza devam ettik. İş gücü başına üretilen ham çelik oranı, bir önceki seneye göre yüzde 9,7 artarken, üretilen ton ham çelik başına enerji sarfiyatı ise yüzde 3,3 azaldı.

Kapasite artışına yönelik yatırımlarımızın olumlu etkisini 2020 senesinde de gördük. Pandemi koşulları nedeniyle, şubat-haziran aylarında yapılan üretim kısıtlamasına rağmen, KARDEMİR olarak tarihimizde ilk kez 2,5 milyon ton sıvı çelik üretimini aştık. Yıl içerisinde, tesislerimizde rekor üretimler gerçekleştirerek, 2,4 milyon tondan fazla net mamul ürettik."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu

'Sarı altın' olarak nitelendirilen mısırda hasat başladı! Üreticiler bu yılki verimden memnun
"Sarı altın" olarak nitelendirilen mısırda hasat başladı! Üreticiler bu yılki verimden memnun
Resmi Gazete'de yayımlandı! Somali'ye 30 milyon dolarlık hibe verilecek
Resmi Gazete'de yayımlandı! Somali'ye 30 milyon dolarlık hibe verilecek
2 doz koronavirüs aşısı olmayanlar kahvehane ve kıraathaneye alınmayacak
2 doz koronavirüs aşısı olmayanlar kahvehane ve kıraathaneye alınmayacak
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Bülent Turan Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Gülşen Hande Erçel Aleyna Tilki Yıldız Tilbe
Spor Muslera Metin Oktay Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
KARDEMİR'den Türkiye'nin çelik sektöründeki büyümesine katkı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.8.2021 14:48:58. #1.16#

title